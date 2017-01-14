«Автомобилист» на выезде обыграл «Медвешчак»
Екатеринбургский «Автомобилист» в гостях победил загребский «Медвешчак» в
матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной
лиги.
Встреча, прошедшая в пятницу в Загребе, завершилась со счетом 2:0 в пользу
«Автомобилиста». В составе гостей шайбы забросили Евгений Чесалин и Олег Губин.
Таким образом, «Автомобилист» набрал 64 очка, но остался на 11-м месте в
турнирной таблице Восточной конференции. У «Медвешчака» осталось 62 очка. Он на
Западе идет 11-м.
В следующем матче «Автомобилист» 17 января сыграет в гостях с челябинским «Трактором», в этот же день «Медвешчак» примет ханты-мансийскую «Югру».
Матч
Медвешчак - Автомобилист - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Чесалин (Чайковски, Торченюк), 12:10 (0:1). Губин (Симаков), 49:28 (0:2).
Место и дата
13 января 21:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция