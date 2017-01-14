«Автомобилист» на выезде обыграл «Медвешчак»

Екатеринбургский «Автомобилист» в гостях победил загребский «Медвешчак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча, прошедшая в пятницу в Загребе, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Автомобилиста». В составе гостей шайбы забросили Евгений Чесалин и Олег Губин.

Таким образом, «Автомобилист» набрал 64 очка, но остался на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. У «Медвешчака» осталось 62 очка. Он на Западе идет 11-м.

В следующем матче «Автомобилист» 17 января сыграет в гостях с челябинским «Трактором», в этот же день «Медвешчак» примет ханты-мансийскую «Югру».