Виталий Фридзон: Результат матча с «Миланом» был решен в первой четверти
Защитник
московского ЦСКА Виталий Фридзон считает, что баскетболисты его клуба
обеспечили себе победу в матче Евролиги против итальянского «Милана» уже по
итогам первой четверти.
«Нам
надо было после трех поражений вернуться на свой путь в Евролиге. Мы серьезно
готовились к «Милану». С первых минут было видно, что сопернику
придется тяжело, и уже в первой четверти был решен результат матча. Мы очень здорово
играли на протяжении всех 40 минут. Если продолжим в таком же темпе, то
соперникам ЦСКА придется очень тяжело», - приводит «Р-Спорт» слова
Фридзона.
В пятницу ЦСКА победил «Милан» со счетом 101:64 в домашнем матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги и прервал серию из трех поражений подряд.
Матч
Состав
ЦСКА: Де Коло (22), Воронцевич (18), Кулагин Д. (12), Фридзон (12), Теодосич (10)
Милан: Мачван (19), Симон (15), Радулица (10)
Место и дата
13 января 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция