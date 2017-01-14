Виталий Фридзон: Результат матча с «Миланом» был решен в первой четверти

Защитник московского ЦСКА Виталий Фридзон считает, что баскетболисты его клуба обеспечили себе победу в матче Евролиги против итальянского «Милана» уже по итогам первой четверти.

«Нам надо было после трех поражений вернуться на свой путь в Евролиге. Мы серьезно готовились к «Милану». С первых минут было видно, что сопернику придется тяжело, и уже в первой четверти был решен результат матча. Мы очень здорово играли на протяжении всех 40 минут. Если продолжим в таком же темпе, то соперникам ЦСКА придется очень тяжело», - приводит «Р-Спорт» слова Фридзона.

В пятницу ЦСКА победил «Милан» со счетом 101:64 в домашнем матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги и прервал серию из трех поражений подряд.