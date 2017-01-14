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Семен Антонов: Мы разобрали лидеров «Милана»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Форвард московского ЦСКА Семен Антонов считает, что баскетболисты его клуба хорошо разобрали игру лидеров итальянского «Милана» в матче Евролиги.

«У «Милана», наверное, сейчас спад в игре. У них не было Ракима Сандерса, самого результативного игрока команды. Сказалось и его отсутствие. Мы же хорошо разобрали лидеров «Милана» Крунослава Симона, Мирослава Радулицу, Милана Мачвана, который хорошо угрожает из трехсекундной зоны. Мы не смотрели, что сегодня делал «Милан». Мы старались выполнить свой план на игру», - приводит «Р-Спорт» слова Антонова.

В пятницу ЦСКА победил «Милан» со счетом 101:64 в домашнем матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги и прервал серию из трех поражений подряд.

Матч

ЦСКА - Милан - 101:64

Состав

ЦСКА: Де Коло (22), Воронцевич (18), Кулагин Д. (12), Фридзон (12), Теодосич (10)

Милан: Мачван (19), Симон (15), Радулица (10)

Место и дата

13 января 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция

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