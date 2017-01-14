Наставник «Милана»: Такое поражение от ЦСКА – это позор
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тренер баскетбольного клуба «Милан» Ясмин Репеша назвал позором разгромное
поражение своей команды от московского ЦСКА в матче Евролиги.
«Это
позор. Все, о чем мы говорили до матча, ничего не выполнили. Мы ничего не
противопоставили быстрому нападению ЦСКА. Мы выступили явно ниже своего уровня
и уровня Евролиги. Хочу принести извинения нашим болельщикам и владельцам
команды. Поздравляю ЦСКА с прекрасной игрой, желаю им удачи в будущем», -
приводит «Р-Спорт» слова Репеши.
В пятницу ЦСКА победил «Милан» со счетом 101:64 в домашнем матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги и прервал серию из трех поражений подряд.
Матч
Состав
ЦСКА: Де Коло (22), Воронцевич (18), Кулагин Д. (12), Фридзон (12), Теодосич (10)
Милан: Мачван (19), Симон (15), Радулица (10)
Место и дата
13 января 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция