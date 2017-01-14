Наставник «Милана»: Такое поражение от ЦСКА – это позор

Главный тренер баскетбольного клуба «Милан» Ясмин Репеша назвал позором разгромное поражение своей команды от московского ЦСКА в матче Евролиги.

«Это позор. Все, о чем мы говорили до матча, ничего не выполнили. Мы ничего не противопоставили быстрому нападению ЦСКА. Мы выступили явно ниже своего уровня и уровня Евролиги. Хочу принести извинения нашим болельщикам и владельцам команды. Поздравляю ЦСКА с прекрасной игрой, желаю им удачи в будущем», - приводит «Р-Спорт» слова Репеши.

В пятницу ЦСКА победил «Милан» со счетом 101:64 в домашнем матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги и прервал серию из трех поражений подряд.