«Лилль» и «Сент-Этьен» сыграли вничью

Футболисты «Лилля» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Франции сыграли вничью со «Сент-Этьеном».

Встреча, прошедшая в пятницу в городе Вильнев-д'Аск на стадионе «Пьер-Моруа», завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Ромен Амума, а у хозяев ответный мяч провел Николя де Превиль.

Таким образом, «Лилль» набрал 22 очка и теперь делит 11-12-е места в турнирной таблице с «Монпелье», а у «Сент-Этьена» стало 27 очков. Этот клуб идет восьмым.

В матчах следующего тура «Лилль» 21 января в гостях сыграет с «Дижоном», а «Сент-Этьен» 22 января примет «Анже».