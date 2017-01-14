«Лилль» и «Сент-Этьен» сыграли вничью
Футболисты «Лилля» в домашнем матче 20-го тура чемпионата
Франции сыграли вничью со «Сент-Этьеном».
Встреча, прошедшая в пятницу в городе Вильнев-д'Аск на
стадионе «Пьер-Моруа», завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился
Ромен Амума, а у хозяев ответный мяч провел Николя де Превиль.
Таким образом, «Лилль» набрал 22 очка и теперь делит 11-12-е
места в турнирной таблице с «Монпелье», а у «Сент-Этьена» стало 27 очков. Этот
клуб идет восьмым.
В матчах следующего тура «Лилль» 21 января в гостях сыграет с «Дижоном», а «Сент-Этьен» 22 января примет «Анже».
Матч
Лилль - Сент-Этьен - 1:1 (0:1)2-й тайм
Голы
Амума 17 (0:1). де Превиль 71 (1:1).
Состав
Лилль: Эньеама, Баша, Берья, Сумаоро, Корчиа, Лопеш, Амаду, Терье (Амальфитано, 80), Санхаре, Эдер, Бензья (де Превиль, 70)
Сент-Этьен: Мулен, Полома, Перрен, Теофил-Катерин, Лемуан (Сельнес, 83), Верето, Дабо, Монне-Паке, Амума, Малькуи, Руа (H. Keyta, 77)
Предупреждения:
нет - Дабо, 32; Полома, 44; Верето, 65
Судья:
Микаэль Лесаж (Франция)
Место и дата
13 января 22:45, Пьер Моруа, Онлайн-трансляция