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«Лилль» и «Сент-Этьен» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Лилля» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Франции сыграли вничью со «Сент-Этьеном».

Встреча, прошедшая в пятницу в городе Вильнев-д'Аск на стадионе «Пьер-Моруа», завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Ромен Амума, а у хозяев ответный мяч провел Николя де Превиль.

Таким образом, «Лилль» набрал 22 очка и теперь делит 11-12-е места в турнирной таблице с «Монпелье», а у «Сент-Этьена» стало 27 очков. Этот клуб идет восьмым.

В матчах следующего тура «Лилль» 21 января в гостях сыграет с «Дижоном», а «Сент-Этьен» 22 января примет «Анже».

Матч

Лилль - Сент-Этьен - 1:1 (0:1)

2-й тайм

Голы

Амума 17 (0:1). де Превиль 71 (1:1).

Состав

Лилль: Эньеама, Баша, Берья, Сумаоро, Корчиа, Лопеш, Амаду, Терье (Амальфитано, 80), Санхаре, Эдер, Бензья (де Превиль, 70)

Сент-Этьен: Мулен, Полома, Перрен, Теофил-Катерин, Лемуан (Сельнес, 83), Верето, Дабо, Монне-Паке, Амума, Малькуи, Руа (H. Keyta, 77)

Предупреждения:

нет - Дабо, 32; Полома, 44; Верето, 65

Судья:

Микаэль Лесаж (Франция)

Место и дата

13 января 22:45, Пьер Моруа, Онлайн-трансляция

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