Тульский «Арсенал» подтвердил подписание Бурчану

Денис Казанский: Шнайдерлин оказался не в той команде, а главное не в то время

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский высказался о переходе французского полузащитника Моргана Шнайдерлина из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон».