Тульский «Арсенал» подтвердил подписание Бурчану
Тульский «Арсенал»
подписал контракт с румынским полузащитником Александру Бурчану из «Стяуа»,
сообщает официальный сайт российского клуба.
Бурчану на
правах свободного агента заключил с «Арсеналом» контракт по схеме «1,5+1».
В активе
Бурчану значатся 26 матчей в составе сборной Румынии. В нынешнем сезоне
футболист сыграл 27 встреч за «Стяуа».
Добавим, что новичок российского клуба помимо Румынии поиграл в чемпионате Турции, где защищал цвета «Трабзонспора».
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