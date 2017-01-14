Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Зенит- : -Айнтрахт
Гандбол  Норвегия- : -Россия
Хоккей  Динамо Москва- : -Лада
Футбол  Барселона- : -Лас-Пальмас
Футбол  Лестер Сити- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тульский «Арсенал» подтвердил подписание Бурчану

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Тульский «Арсенал» подписал контракт с румынским полузащитником Александру Бурчану из «Стяуа», сообщает официальный сайт российского клуба.

Бурчану на правах свободного агента заключил с «Арсеналом» контракт по схеме «1,5+1».

В активе Бурчану значатся 26 матчей в составе сборной Румынии. В нынешнем сезоне футболист сыграл 27 встреч за «Стяуа».

Добавим, что новичок российского клуба помимо Румынии поиграл в чемпионате Турции, где защищал цвета «Трабзонспора».

Самедов и Адриано в шаге от перехода в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Луис Адриано подпишет контракт со «Спартаком» в понедельникБразильский нападающий Луис Адриано 16 января подпишет контракт сроком на 3,5 года с московским «Спартаком», сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.Самедов и Адриано в шаге от перехода в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛСамедов и Адриано в шаге от перехода в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Рубин» в ближайшее время продлит контракт с РыжиковымПо информации «Советского спорта», «Рубин» в ближайшее время продлит контракт с вратарем Сергеем Рыжиковым.Эрнани: Луческу воспитал Фернандиньо и Дугласа Косту. Надеюсь, наша работа будет очень продуктивнойПолузащитник «Зенита» Эрнани рассказал об интересе со стороны других клубов, сравнении с Витселем, а также поделился мнением о работе Мирче Луческу с бразильскими футболистами.Шлупп перешел из «Лестера» в «Кристал Пэлас» за 13 миллионов евроШлупп перешел из «Лестера» в «Кристал Пэлас» за 13 миллионов евроПолузащитник «Лестера» Джеффри Шлупп перешел в «Кристал Пэлас», сообщает официальный сайт «орлов».Лукаш Тесак: А что, Аленичев должен был спартаковцев в тюрьме запирать?Защитник тульского «Арсенала» Лукаш Тесак – о Дмитрии Аленичеве.Лукаш Тесак: Думаю, буду оперировать спинуЗащитник тульского «Арсенала» Лукаш Тесак – о своем будущем.Тренерский штаб ЦСКА пополнил белорусский специалистКак сообщает пресс-служба московского ЦСКА, столичный клуб подписал контракт с белорусским специалистом Русланом Зубиком.Агент Ломбертса: За Николаса «Зенит» просит очень большие деньгиСантуш Верхулст, агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, поделился мнением о возможном уходе бельгийца из петербургского клуба.Олег Кузьмин: Планирую еще принести пользу «Рубину»Капитан «Рубина» Олег Кузьмин, пропустивший первую часть сезона из-за травмы рассказал о том, как провел новогодний отпуск.Рубен Рочина: «Спартак» имеет солидный отрыв, его догнать будет непростоПолузащитник «Рубина» Рубен Рочина рассказал о том, как провел новогодний отпуск.Футболисты «Рубина» прошли плановое медобследование (видео)Сегодня, 13 января футболисты «Рубина» завершили плановый медицинский осмотр, сообщает официальный сайт казанской команды.Денис Казанский: Шнайдерлин оказался не в той команде, а главное не в то времяКомментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский высказался о переходе французского полузащитника Моргана Шнайдерлина из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон».Владимир Габулов: В «Арсенал» меня пригласили люди, к которым отношусь с большим уважениемНовичок «Арсенала» голкипер Владимир Габулов рассказал о причинах своего перехода в тульский клуб.«Ростов» и «Гамбург» согласовали трансфер ЭззатоллахиИранский полузащитник Саид Эззатоллахи может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Об этом сообщает «Свободная пресса».Дзадза перешел в «Валенсию» на правах арендыНападающий Симоне Дзадза на правах аренды до конца сезона перебрался в испанскую «»Валенсию». Об этом сообщает испанская Marca.Геннадий Орлов: Молло? Нужно делать точечные покупки – такие, как Халк, Витсель, Промес, которые будут обучать наших игроковКомментатор телеканала «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказался о новичке «Зенита» Йоане Молло, который перешел в питерский клуб этой зимой из «Крыльев Советов».«Зенит» расстанется с Юсуповым и приобретет ОздоеваФутбольный клуб «Зенит» может расстаться с полузащитником Артуром Юсуповым, пригласив ему на замену футболиста «Рубина» Магомеда Оздоева.Ромуло: Я благодарен «Спартаку», но пришло время стать счастливым в БразилииБывший полузащитник «Спартака» Ромуло, подписавший сегодня четырехлетний контракт с «Фламенго», поблагодарил «Спартак» и пообещал болельщикам бразильского клуба быть предельно мотивированным в матчах за клуб.«Ростов» разгромил «Аль-Хиляль», забив четыре безответных мячаФутбольный клуб «Ростов» в товарищеском матче разгромил «Аль-Хиляль» со счетом 4:0.
Главные новости
Футбол
Луис Адриано подпишет контракт со «Спартаком» в понедельник
Ралли
Карякин победил на 11-м этапе «Дакара» и упрочил лидерство в классе квадроциклов
Фитнес
До старта Зимних игр «Гераклиона»-2017 осталась всего неделя
Футбол
У Погба появился собственный смайлик в «Твиттере»
Хоккей
Дмитрий Квартальнов: Очень слабо провели второй период
Хоккей
Сергей Бердников: Главный тренер СКА и сборной России, может, увидел каких-то кандидатов в «Кузне»
Баскетбол
ЦСКА разгромил «Милан», прервав серию из трех поражений кряду
Футбол
Генрих Мхитарян: «Ливерпуль» Клоппа играет в очень интересный футбол
Хоккей
СКА разгромил «Кузню», забросив девять шайб
Футбол
«Рубин» в ближайшее время продлит контракт с Рыжиковым
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы