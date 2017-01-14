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Луис Адриано подпишет контракт со «Спартаком» в понедельник

Источник:  ТАССКомментарии

Бразильский нападающий Луис Адриано 16 января подпишет контракт сроком на 3,5 года с московским «Спартаком», сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

«Луис Адриано уже прошел медосмотр. Контракт сроком на 3,5 года будет подписан в понедельник», - уточнил источник.

Таким образом, 29-летний бразилец 18 января отправится со «Спартаком» на первый зимний сбор в ОАЭ.

По предварительной информации, сумма трансфера бразильца в московский клуб составит один миллион евро. При этом в случае чемпионства красно-белых «Милан» получит дополнительный бонус.

Напомним, за полтора сезона в серии A 29-летний нападающий забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи в 33 матчах. Контракт Луиса Адриано с «Миланом» рассчитан еще на три с половиной года. 

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