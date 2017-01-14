Экипаж Николаева первенствовал на 11-м этапе «Дакара» в зачете грузовиков

Гонщик российской команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев стал первым на 11-м этапе ралли-марафона «Дакар», чуть менее чем на минуту опередив Федерико Вильягру на «Ивеко».

Спецучасток длиной 288 км автомобиль россиянина преодолел за 3 часа 56 минут 47 секунд. Третьим стал российский экипаж «КАМАЗ-мастер» во главе с Айратом Мардеевым (отставание – 9 минут 53 секунды). Автомобиль Дмитрия Сотникова («КАМАЗ-мастер») финишировал четвертым (отставание - 11.54).

Николаев продолжает лидировать в общем зачете грузовиков перед заключительным этапом - 27:23.59. Вторым идет экипаж Сотникова (отставание - 17.09), третьим - голландца Жерара де Роя (отставание - 38.58).

Напомним, что ралли «Дакар-2017» будет проходить со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.

«Дакар». Грузовики. 10-й этап

1. Эдуард Николаев (КАМАЗ) — 3:56:47;

2. Федерико Вильягра («Ивеко») +0:52;

3. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +9:53.

«Дакар». Грузовики. Общий зачет

1. Эдуард Николаев (КАМАЗ) 27:23:59;

2. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +17:09;

3. Жерар де Рой («Ивеко») +38:58.