Победы Карякина и Николаева, крупная виктория ЦСКА в Евролиге и Оздоев в «Зените». Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать утро с главных новостей утра субботы.

1. Баскетболисты московского ЦСКА прервали серию из трех поражений в регулярном сезоне Евролиги, разгромив дома «Милан» - 101:64. 22 очка в составе победителей набрал Нандо де Коло. ЦСКА одержал 13-ю победу в турнире и сохранил единоличное лидерство.

2. Российский квадроциклист Сергей Карякин победил на 11-м этапе ралли-марафона «Дакар» и упрочил лидерство в общем зачете перед финальным этапом. В пятницу Карякин стал первым со временем 3 часа 58 минут 22 секунды. Вторым стал аргентинец Даниэль Домашевски, а третьим – поляк Рафал Соник. В общем зачете Карякин лидирует, опережая ближайшего преследователя чилийца Игнасио Касале на 1 час 16 минут 24 секунды.

3. Гонщик российской команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев стал первым на 11-м этапе ралли-марафона «Дакар», чуть менее чем на минуту опередив Федерико Вильягру на «Ивеко». Николаев продолжает лидировать в общем зачете грузовиков перед заключительным этапом - 27:23.59. Вторым идет экипаж Дмитрия Сотникова (отставание – 17 минут 9 секунд), третьим - голландца Жерара де Роя (отставание – 38 минут 58 секунд).

4. Бразильский нападающий Луис Адриано 16 января подпишет контракт сроком на 3,5 года с московским «Спартаком». «Луис Адриано уже прошел медосмотр. Контракт сроком на 3,5 года будет подписан в понедельник», - уточнил источник ТАСС. Таким образом, 29-летний бразилец 18 января отправится со «Спартаком» на первый зимний сбор в ОАЭ.

5. Французский биатлонист Мартен Фуркад победил в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Вторым стал австриец Юлиан Эберхард, третьим – норвежец Эмиль Хегле Свендсен. Лучшим из россиян стал Дмитрий Малышко, показавший шестой результат.

6. Футбольный «Зенит» может расстаться с полузащитником Артуром Юсуповым, пригласив ему на замену хавбека «Рубина» Магомеда Оздоева. «Зенит» рассматривает вариант укрепления центральной зоны приглашением Оздоева. Если переход состоится, команду с большой долей вероятности покинет Артур Юсупов», - сообщил источник, знакомый с ситуацией.

7. Тренерский штаб московского футбольного клуба ЦСКА пополнил Руслан Зубик. Ранее 29-летний белорусский специалист помогал новому главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко во время совместной работы в БАТЭ, «Кубани», «Урале» и «Уфе».

8. Согласно ежегодному статистическому отчету УЕФА, «Зенит» входит в первую десятку европейских клубов как по операционной, так и по чистой прибыли, занимая в том и в другом рейтинге девятое место. Операционная прибыль питерцев – 57 миллионов евро (рост 29% по сравнению с предыдущим периодом), а чистая – 26 миллионов евро (рост – 13%).

9. Также в ежегодном статистическом отчете Европейского союза футбольных ассоциаций сообщается, что долги ЦСКА за год выросли на 12 процентов и составили 224 миллиона евро. В списке 20 европейских футбольных клубов с самой большой задолженностью присутствует еще один российский клуб - московское «Динамо». По данным УЕФА долги этого клуба выросли на 130 процентов и составили 164 миллиона евро.

10. Магнитогорский «Металлург» победил московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3, проигрывая по ходу встречи с разницей в три шайбы – 0:3. В составе победителей дубли сделали Сергей Мозякин, который повторил рекорд американца Стива Мозеса по количеству голов, забитых в одном регулярном чемпионате КХЛ, и Ярослав Косов.

Цитата дня: «Зенит», как и «Анжи», перестраивает свою финансовую политику» (Федор Щербаченко).

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Именинники: 14 января исполнилось бы 69 лет легендарному советскому хоккеисту Валерию Харламову. Также этот день родились футболисты – бывший вратарь «Барселоны» Виктор Вальдес и бывший защитник «Торпедо» и ЦСКА Олег Корнаухов.