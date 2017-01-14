«Вашингтон» всухую разгромил «Чикаго», Овечкин отдал голевой пас
Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги разгромили «Чикаго».
Встреча, прошедшая в Вашингтоне на льду «Веризон-центра»,
завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили
Никлас Бекстрем, Бретт Коннолли, Том Уилсон и Ти Джей Оши, а Джей Бигл
отметился дублем.
Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на
льду 21 минуту, нанес один бросок, применил три силовых приема, окончив матч с
показателем полезности «плюс один».
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл
16 минут, нанес два броска, отдал голевой пас, окончив матч с показателем
полезности «плюс два».
Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на
льду 17 минут, нанес два броска, один раз заблокировал бросок соперника,
окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду
18 минут, нанес три броска, один раз заблокировал бросок соперника, окончив
матч с показателем полезности «минус один».
Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин отыграл 19
минут, нанес один бросок, окончив матч с показателем полезности «минус один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 15 января в 21:30 (мск) примет «Филадельфию», а «Чикаго» 16 января в 04:00 (мск) дома сыграет с «Миннесотой».
Матч
Вашингтон - Чикаго - 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)
Голы:
Бигл (Уинник, Уилсон), 6:04 (1:0). Бэкстрём (Овечкин, Оши), 6:17 (2:0). Коннолли (Эллер, Бураковски), 17:49 (3:0). Уилсон (Эллер, Шмидт), 37:01 (4:0). Оши (Бэкстрём, Шмидт), 48:11 (5:0). Бигл (Карлсон, Уилсон), 58:28 (6:0).
Место и дата
14 января 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция