«Вашингтон» всухую разгромил «Чикаго», Овечкин отдал голевой пас

Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги разгромили «Чикаго».

Встреча, прошедшая в Вашингтоне на льду «Веризон-центра», завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Никлас Бекстрем, Бретт Коннолли, Том Уилсон и Ти Джей Оши, а Джей Бигл отметился дублем.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду 21 минуту, нанес один бросок, применил три силовых приема, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл 16 минут, нанес два броска, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду 17 минут, нанес два броска, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду 18 минут, нанес три броска, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин отыграл 19 минут, нанес один бросок, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 15 января в 21:30 (мск) примет «Филадельфию», а «Чикаго» 16 января в 04:00 (мск) дома сыграет с «Миннесотой».