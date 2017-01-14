Голевой пас Бучневича не спас «Рейнджерс» в матче с «Торонто»

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Торонто».

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Вильям Нюландер, Джеймс ван Римсдайк, Коннор Браун и Коннор Кэррик. У хозяев отличились Крис Крайдер и Джей Ти Миллер.

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отыграл 11 минут, нанес один бросок, отдал голевой пас, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 25 минут, применил четыре силовых приема, дважды заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников отыграл 12 минут, нанес один бросок, применил один силовой прием, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Рейнджерс» 15 января в 03:00 (мск) в гостях сыграют с «Монреалем», а «Торонто» 15 января в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Оттавой».