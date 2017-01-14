Голевой пас Бучневича не спас «Рейнджерс» в матче с «Торонто»
Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Торонто».
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду «Мэдисон Сквер
Гарден», завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе
забросили Вильям Нюландер, Джеймс ван Римсдайк, Коннор Браун и Коннор Кэррик. У
хозяев отличились Крис Крайдер и Джей Ти Миллер.
Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отыграл 11
минут, нанес один бросок, отдал голевой пас, окончив матч с нулевым показателем
полезности.
Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду
25 минут, применил четыре силовых приема, дважды заблокировал бросок соперника,
окончив матч с показателем полезности «минус один».
Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников отыграл 12
минут, нанес один бросок, применил один силовой прием, окончив матч с нулевым
показателем полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Рейнджерс» 15 января в 03:00 (мск) в гостях сыграют с «Монреалем», а «Торонто» 15 января в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Оттавой».
Матч
Рейнджерс - Торонто - 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Голы:
Нюландер (Ханвик, Кадри), 4:49 (0:1). ван Римсдайк (Бозак, Марнер), 17:28 (0:2 - бол.). Крейдер (Зукарелло, Макдона), 29:05 (1:2). Браун (Гардинер, Мэттьюз), 34:27 (1:3). Кэррик (Бозак, Марнер), 53:20 (1:4 - бол.). Миллер (Бучневич, Кленденинг), 58:35 (2:4).
Место и дата
14 января 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция