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«Флорида» дома уступила «Айлендерс»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча, прошедшая в Санрайзе на льду «Би-Би-энд-Ти центра», завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Джейсон Чимера и Ник Ледди, а Джон Таварес оформил хет-трик. У хозяев отличились Винс Трочек и Райлли Смит.

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 12 минут, применил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» 15 января в 04:00 (мск) примет «Коламбус», а «Айлендерс» 15 января в 04:00 (мск) на выезде встретятся с «Каролиной».

Матч

Флорида - Айлендерс - 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Голы:

Чимера (Бьювилье), 2:22 (0:1). Таварес (Бэйли, Лэдди), 3:48 (0:2). Трочек (Яндл, Ягр), 9:55 (1:2). Лэдди 36:06 (1:3). Смит (Яндл, Трочек), 41:42 (2:3 - бол.). Таварес (Бэйли), 47:50 (2:4). Таварес (Лэдди, Сизикас), 58:16 (2:5 - п.в.).

Место и дата

14 января 03:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция

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