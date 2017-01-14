«Флорида» дома уступила «Айлендерс»

Хоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча, прошедшая в Санрайзе на льду «Би-Би-энд-Ти центра», завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Джейсон Чимера и Ник Ледди, а Джон Таварес оформил хет-трик. У хозяев отличились Винс Трочек и Райлли Смит.

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 12 минут, применил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» 15 января в 04:00 (мск) примет «Коламбус», а «Айлендерс» 15 января в 04:00 (мск) на выезде встретятся с «Каролиной».