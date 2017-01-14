«Тампа-Бэй» проиграла «Коламбусу», Василевский отразил 28 бросков
Хоккеисты «Тампы-Бэй» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Коламбусу».
Встреча, прошедшая в Тампе на льду арены «Амалии-Арены»,
завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Джош
Андерсон, Ник Фолиньо и Бун Дженнер, поразивший пустые ворота. У хозяев отличился
Джонатан Друен.
Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский отыграл 58
с половиной минут, отразив 28 из 30 бросков в створ.
Российский защитник «Тампы-Бэй» Никита Нестеров провел на
льду 16 минут, нанес один бросок, совершил три силовых приема, окончив матч с
нулевым показателем полезности.
Российский нападающий «Тампы-Бэй» Владислав Наместников
отыграл 16 минут, нанес четыре броска, окончив матч с нулевым показателем
полезности.
Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел на льду
20 минут, нанес два броска, совершил четыре силовых приема, окончив матч с
показателем полезности «минус один».
Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский провел весь
матч в запасе.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» 17 января в 01:00 (мск) в гостях сыграет с «Лос-Анджелесом», а «Коламбус» 15 января в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Флоридой».