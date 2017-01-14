«Тампа-Бэй» проиграла «Коламбусу», Василевский отразил 28 бросков

Хоккеисты «Тампы-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Коламбусу».

Встреча, прошедшая в Тампе на льду арены «Амалии-Арены», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Джош Андерсон, Ник Фолиньо и Бун Дженнер, поразивший пустые ворота. У хозяев отличился Джонатан Друен.

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский отыграл 58 с половиной минут, отразив 28 из 30 бросков в створ.

Российский защитник «Тампы-Бэй» Никита Нестеров провел на льду 16 минут, нанес один бросок, совершил три силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Владислав Наместников отыграл 16 минут, нанес четыре броска, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел на льду 20 минут, нанес два броска, совершил четыре силовых приема, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский провел весь матч в запасе.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» 17 января в 01:00 (мск) в гостях сыграет с «Лос-Анджелесом», а «Коламбус» 15 января в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Флоридой».