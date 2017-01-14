Дубли Скиннера и Макгинна помогли «Каролине» обыграть «Баффало»

Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Баффало».

Встреча, прошедшая в Роли на льду «Пи-Эн-Си Арены», завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В их составе дублем отметились Джефф Скиннер и Брок Макгинн, а еще одну шайбу забросил Виктор Раск. У гостей отличились Уильям Кэррир и Брайан Джионта.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Каролина» 15 января в 04:00 (мск) примет «Айлендерс», а «Баффало» 16 января в 22:00 (мск) дома сыграет с «Далласом».