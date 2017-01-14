Дубли Скиннера и Макгинна помогли «Каролине» обыграть «Баффало»
Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги переиграли «Баффало».
Встреча, прошедшая в Роли на льду «Пи-Эн-Си Арены»,
завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В их составе дублем отметились Джефф
Скиннер и Брок Макгинн, а еще одну шайбу забросил Виктор Раск. У гостей
отличились Уильям Кэррир и Брайан Джионта.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Каролина» 15 января в 04:00 (мск) примет «Айлендерс», а «Баффало» 16 января в 22:00 (мск) дома сыграет с «Далласом».
Матч
Каролина - Баффало - 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)
Голы:
Каррье (О'Райлли Р.), 4:24 (0:1). Скиннер (Стаал, Райан), 21:48 (1:1). Скиннер (Фолк), 22:43 (2:1). МакГинн (Хэйнси, Линдхольм), 26:51 (3:1). Джионта 31:49 (3:2 - мен.). Раск (Скиннер, Хэнифин), 44:15 (4:2). МакГинн (Стаал), 47:58 (5:2).
Место и дата
14 января 03:30, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция