«Калгари» дома уступил «Нью-Джерси»

Хоккеисты «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Джерси».

Встреча, прошедшая в Калгари на льду арены «Скотиабанк Саддлдом», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В их составе по разу отличились Кайл Палмьери и Тейлор Холл, а у хозяев шайбу забросил Шон Монахан.

Таким образом, «Нью-Джерси» набрал 43 очка и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Калгари» осталось 48 очков. Этот клуб на Западе идет в зоне плей-офф.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Калгари» 15 января в 06:00 (мск) в гостях сыграет с «Эдмонтоном», а «Нью-Джерси» 16 января в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Ванкувером».