«Калгари» дома уступил «Нью-Джерси»
Хоккеисты «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Джерси».
Встреча, прошедшая в Калгари на льду арены «Скотиабанк
Саддлдом», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В их составе по разу
отличились Кайл Палмьери и Тейлор Холл, а у хозяев шайбу забросил Шон Монахан.
Таким образом, «Нью-Джерси» набрал 43 очка и поднялся на
13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Калгари» осталось 48
очков. Этот клуб на Западе идет в зоне плей-офф.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Калгари» 15 января в 06:00 (мск) в гостях сыграет с «Эдмонтоном», а «Нью-Джерси» 16 января в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Ванкувером».
Матч
Калгари - Нью-Джерси - 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Голы:
Палмиери (Зэйджак, Мэррилл), 6:22 (0:1). Холл (Палмиери, Столлери), 18:31 (0:2 - бол.). Монахан (Верстиг, Хэмилтон Д.), 34:04 (1:2).
Место и дата
14 января 05:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция