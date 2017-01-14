«Аризона» дома обыграла «Виннипег»

Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Виннипег».

Встреча, прошедшая в Глендейле на льду «Хила Ривер-Арены», завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В их составе дублем отметился Брендан Перлини, а по шайбе забросили Питер Холланд и Джейми Макгинн. У гостей по разу отличились Шон Мэттьяс, Марк Стюарт и Блейк Уилер.

Таким образом, «Аризона» набрала 32 очка, но осталась на предпоследнем, 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Виннипега» осталось 43 очка. Он на Западе идет 12-м.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Аризона» 15 января в 05:00 (мск) примет «Анахайм», а «Виннипег» 15 января в 06:00 (мск) на выезде сразится с «Лос-Анджелесом».