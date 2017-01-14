«Аризона» дома обыграла «Виннипег»
Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги переиграли «Виннипег».
Встреча, прошедшая в Глендейле на льду «Хила Ривер-Арены»,
завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В их составе дублем отметился Брендан
Перлини, а по шайбе забросили Питер Холланд и Джейми Макгинн. У гостей по разу
отличились Шон Мэттьяс, Марк Стюарт и Блейк Уилер.
Таким образом, «Аризона» набрала 32 очка, но осталась на
предпоследнем, 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Виннипега»
осталось 43 очка. Он на Западе идет 12-м.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Аризона» 15 января в 05:00 (мск) примет «Анахайм», а «Виннипег» 15 января в 06:00 (мск) на выезде сразится с «Лос-Анджелесом».
Матч
Аризона - Виннипег - 4:3 (4:1, 0:0, 0:2)
Голы:
Маттиас (Энстрём, Троуба), 3:43 (0:1). Перлини (Доун, Экман-Ларссон), 4:49 (1:1). Холланд (Врбата, Экман-Ларссон), 8:26 (2:1). Макгинн (Врбата, Шенн), 10:41 (3:1). Перлини (Врбата, Экман-Ларссон), 14:45 (4:1 - бол.). Стюарт (Постма), 42:46 (4:2). Уилер (Элерс, Перро), 58:30 (4:3).
Место и дата
14 января 05:00, Хила Ривер Арена, Онлайн-трансляция