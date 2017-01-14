Александр Емельяненко может провести бой с Антонио Силвой

Российский боец MMA Александр Емельяненко проведет бой в конце февраля или начале марта. Его соперником может стать известный бразилец Антонио Силва.

- Мы планировали бой в конце февраля или начале марта, а не в конце января. Это актуальная информация, а все остальное - чушь. Я являюсь официальным представителем Александра. Он работает со мной. Я не хочу россиянина в соперники. Было бы интересно c Bigfoot (бразилец Антонио Силва) провести бой, но насколько он будет интересен в свете своих проигрышей - вопрос. Сейчас будем думать. Это возможно. Нужно что-то взрывное, - заявил представитель бойца Олег Раевский.

Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко вышел на свободу в конце ноября 2016 года.

Напомним, Емельяненко по приговору московского суда получил четыре с половиной года колонии общего режима. Помимо реального срока заключения, Емельяненко приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей.

Спортсмен был обвинен по двум статьям: изнасилование и похищение документов. В марте прошлого года Полина Степанова обвинила бойца в совершении насильственных действий сексуального характера. 10 мая 2014-го Емельяненко был взят под стражу и доставлен в следственный изолятор, где провел чуть больше года.

Александр Емельяненко известен как боец смешанного стиля со статистикой 24 победы, 7 поражений. 33-летний спортсмен также является неоднократным победителем чемпионатов мира по самбо. Последнее выступление Емельяненко состоялось на турнире «Колизей» в Санкт-Петербурге, где Емельяненко проиграл нокаутом Дмитрию Сосновскому.



