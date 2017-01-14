Сауль Альварес проведет бой с Хулио Сезаром Чавесом-младшим

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканец Сауль Альварес 6 мая проведет поединок против соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего.

Об этом сообщает ESPN.

- Я хочу всем напомнить, что когда встречаются два мексиканских боксера, зрителям гарантировано яркое шоу, - заявил Альварес, который ранее отказался от чемпионского пояса WBC в среднем весе. Этот титул перешел к боксеру из Казахстана Геннадию Головкину.

Ожидается, что поединок Альварес - Чавес состоится в Лас-Вегасе.

На послужном списке 26-летнего Альвареса 48 побед (34 - нокаутом), одно поражение и одна ничья. 30-летний Чавес-младший выиграл 50 боев (32 - нокаутом) при двух поражениях и одной ничьей.