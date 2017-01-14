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Рублев и Куличкова вышли в основную сетку Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Мельбурне завершаются квалификационные соревнованиях в рамках первого в сезоне турнира «Большого шлема». 

В матче за выход в основную сетку Australian Open россиянин Андрей Рублев обыграл канадца Петера Полански в трех сетах 6:4, 4:6, 6:3.

Ранее другой российский теннисист Евгений Донской уступил в третьем раунде квалификации Ноа Рубину (6:2, 6:4).

Елизавета Куличкова обыграла американку Бетани Маттек-Сандс со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

В основной женский турнир также пробилась россиянка Наталья Вихлянцева, обыгравшая Сабину Шарипову из Узбекистана (6:2, 7:5).

Открытый чемпионат Австралии стартует на следующей неделе. 








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