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«Севилья» требует наказать Серхио Рамоса за неспортивное поведение

Источник:  ASКомментарии

Руководство «Севильи» намерено попросить профессиональную футбольную лигу Испании обратиться к национальной федерации футбола с просьбой применить дисциплинарные санкции в отношении капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса.

«Севилья» решила официально просить LFP обратиться к RFEF и комиссии по борьбе с насилием, чтобы привлечь внимание к жестам Рамос, когда он праздновал свой гол», - говорится в заявлении андалусийцев.

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании подопечные Зинедина Зидана на выезде добились ничьей в матче с «Севильей» (3:3).

В стартовом составе королевского клуба не оказалось Кейлора Наваса, Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и ряда других лидеров «Реала». Главный тренер команды решил поберечь ведущих игроков после домашней победы над андалусийцами со счетом 3:0.

На 78-й минуте сегодняшней встрече Висенте Иборра сделал счет 3:1 в пользу «Севильи». Напряженной концовки гостям помог избежать капитан Серхио Рамос, реализовавший пенальти. Карим Бензема отличился уже в добавленное арбитром время.

Напомним, в четвертьфинал Кубка Испании-2016/17 ранее вышли «Эйбар», «Сельта», «Атлетико», «Алавес», «Алькоркон», «Реал Сосьедад» и «Барселона».

Серхио Рамос играл за «Севилью» в 2002 - 2005 годах.

Зинедин Зидан: Я недоволен тем, что болельщики «Севильи» оскорбляли Серхио Рамоса

Матч

Севилья - Реал - 3:3 (1:0)

Голы

Данило 10 (1:0 - автогол). Асенсио 50 (1:1). Йоветич 54 (2:1). Иборра 78 (3:1). Рамос 82 (3:2 - пен.). Бензема 90 (3:3).

Состав

Севилья: Сорья Солес, Эскудеро, Ленгле, Рами, Меркадо (Витоло, 66), Краневиттер, Сарабиа, Корреа (Йоветич, 45), Иборра, Бен Йеддер, Вьетто (Насри, 56)

Реал: Касилья, Рамос, Данило, Начо, Марсело, Васкес (Карвахаль, 65), Кроос, Асенсио, Каземиро, Мората (Бензема, 77), Мариано (Ковачич, 58)

Предупреждения:

Меркадо, 7; Иборра, 63; Йоветич, 73 - Васкес, 14; Ковачич, 64; Касилья, 72; Каземиро, 85; Марсело, 88

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

12 января 23:15, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция

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