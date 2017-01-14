«Севилья» требует наказать Серхио Рамоса за неспортивное поведение

Руководство «Севильи» намерено попросить профессиональную футбольную лигу Испании обратиться к национальной федерации футбола с просьбой применить дисциплинарные санкции в отношении капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса.

«Севилья» решила официально просить LFP обратиться к RFEF и комиссии по борьбе с насилием, чтобы привлечь внимание к жестам Рамос, когда он праздновал свой гол», - говорится в заявлении андалусийцев.

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании подопечные Зинедина Зидана на выезде добились ничьей в матче с «Севильей» (3:3).



В стартовом составе королевского клуба не оказалось Кейлора Наваса, Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и ряда других лидеров «Реала». Главный тренер команды решил поберечь ведущих игроков после домашней победы над андалусийцами со счетом 3:0.

На 78-й минуте сегодняшней встрече Висенте Иборра сделал счет 3:1 в пользу «Севильи». Напряженной концовки гостям помог избежать капитан Серхио Рамос, реализовавший пенальти. Карим Бензема отличился уже в добавленное арбитром время.



Напомним, в четвертьфинал Кубка Испании-2016/17 ранее вышли «Эйбар», «Сельта», «Атлетико», «Алавес», «Алькоркон», «Реал Сосьедад» и «Барселона».

Серхио Рамос играл за «Севилью» в 2002 - 2005 годах.