Павел Ростовцев: Не хотелось бы думать, что 13-е место - уровень женской сборной России

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев прокомментировал неудачное выступление женской сборной России в эстафете на пятом этапе Кубка мира.
- 13-е место — однозначно не уровень сборной
России даже в ее сегодняшнем состоянии. Не хотелось бы думать, что это
наш уровень. Даже с тем составом, что был выбран на эстафету в
Рупольдинге, мы были вправе претендовать на большее.
Не знаю, в чем причина. Но то, что девушки абсолютно не справились со стрельбой, — это факт. Я считаю, что залог успеха в эстафетных гонках в Рупольдинге — именно
работа на огневом рубеже. Наши мужчины хорошо стреляли и поэтому смогли
бороться за призовые места. Две первые команды по совокупному времени
пребывания на рубеже затратили меньше всего секунд: Россия была первой
по качеству стрельбы, Норвегия — второй. В
итоге они и разыграли между собой медали. А наши спортсменки не
справились со стрельбой, что повлияло на их отставание в четыре минуты и
провальный результат, - заявил Ростовцев.
Напомним, заняв 13-е место в эстафете, женская российская эстафетная четверка показала худший результат с 1993 года.
Сегодня в Рупольдинге женщины выйдут на старт спринтерской гонки. Она начнется в 16:30 по Москве.
Павел Ростовцев в 2011 - 2014 годах был тренером женской сборной России по стрелковой подготовке.
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