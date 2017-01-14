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Павел Ростовцев: Не хотелось бы думать, что 13-е место - уровень женской сборной России

Источник:  «Известия»Комментарии

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев прокомментировал неудачное выступление женской сборной России в эстафете на пятом этапе Кубка мира.

- 13-е место  однозначно не уровень сборной России даже в ее сегодняшнем состоянии. Не хотелось бы думать, что это наш уровень. Даже с тем составом, что был выбран на эстафету в Рупольдинге, мы были вправе претендовать на большее.

Не знаю, в чем причина. Но то, что девушки абсолютно не справились со стрельбой,  это факт. Я считаю, что залог успеха в эстафетных гонках в Рупольдинге  именно работа на огневом рубеже. Наши мужчины хорошо стреляли и поэтому смогли бороться за призовые места. Две первые команды по совокупному времени пребывания на рубеже затратили меньше всего секунд: Россия была первой по качеству стрельбы, Норвегия  второй. В итоге они и разыграли между собой медали. А наши спортсменки не справились со стрельбой, что повлияло на их отставание в четыре минуты и провальный результат, - заявил Ростовцев.

Напомним, заняв 13-е место в эстафете, женская российская эстафетная четверка показала худший результат с 1993 года.

Сегодня в Рупольдинге женщины выйдут на старт спринтерской гонки. Она начнется в 16:30 по Москве.

Павел Ростовцев в 2011 - 2014 годах был тренером женской сборной России по стрелковой подготовке.



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