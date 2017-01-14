Барри Троц: Сила «Вашингтона» в том, что канат тянут все четыре звена
Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц прокомментировал успешное продолжение победной серии своей команды в матче с «Чикаго».
- Я сравниваю командную работу с перетягиванием каната. Сегодня у нас его тянули все четыре звена, все забрасывали шайбы. И в этом наша сила.
Сейчас у нас будет непростой календарь игр, и нам нужно распределять нагрузку так, чтобы не все ложилось на плечи наших лидеров, - заявил Троц.
Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги разгромили «Чикаго».
Встреча, прошедшая в Вашингтоне на льду «Веризон-центра», завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Никлас Бекстрем, Бретт Коннолли, Том Уилсон и Ти Джей Оши, а Джей Бигл отметился дублем.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 15 января в 21:30 (мск) примет «Филадельфию», а «Чикаго» 16 января в 04:00 (мск) дома сыграет с «Миннесотой».
Матч
Вашингтон - Чикаго - 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)
Голы:
Бигл (Уинник, Уилсон), 6:04 (1:0). Бэкстрём (Овечкин, Оши), 6:17 (2:0). Коннолли (Эллер, Бураковски), 17:49 (3:0). Уилсон (Эллер, Шмидт), 37:01 (4:0). Оши (Бэкстрём, Шмидт), 48:11 (5:0). Бигл (Карлсон, Уилсон), 58:28 (6:0).
Место и дата
14 января 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция