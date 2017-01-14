Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Зенит- : -Айнтрахт
Гандбол  Норвегия- : -Россия
Хоккей  Динамо Москва- : -Лада
Футбол  Барселона- : -Лас-Пальмас
Футбол  Лестер Сити- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Барри Троц: Сила «Вашингтона» в том, что канат тянут все четыре звена

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц прокомментировал успешное продолжение победной серии своей команды в матче с «Чикаго».

- Я сравниваю командную работу с перетягиванием каната. Сегодня у нас его тянули все четыре звена, все забрасывали шайбы. И в этом наша сила. 

Сейчас у нас будет непростой календарь игр, и нам нужно распределять нагрузку так, чтобы не все ложилось на плечи наших лидеров, - заявил Троц.

Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги разгромили «Чикаго».

Встреча, прошедшая в Вашингтоне на льду «Веризон-центра», завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Никлас Бекстрем, Бретт Коннолли, Том Уилсон и Ти Джей Оши, а Джей Бигл отметился дублем.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 15 января в 21:30 (мск) примет «Филадельфию», а «Чикаго» 16 января в 04:00 (мск) дома сыграет с «Миннесотой».

Матч

Вашингтон - Чикаго - 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)

Голы:

Бигл (Уинник, Уилсон), 6:04 (1:0). Бэкстрём (Овечкин, Оши), 6:17 (2:0). Коннолли (Эллер, Бураковски), 17:49 (3:0). Уилсон (Эллер, Шмидт), 37:01 (4:0). Оши (Бэкстрём, Шмидт), 48:11 (5:0). Бигл (Карлсон, Уилсон), 58:28 (6:0).

Место и дата

14 января 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Как команда Овечкина разгромила «Чикаго» - 6:0. «Вашингтон» - лучший в НХЛ?Как команда Овечкина разгромила «Чикаго» - 6:0. «Вашингтон» - лучший в НХЛ?«Вашингтон» одержал восьмую победу подряд. Восьмой номер Александр Овечкин отметился голевой передачей.НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Чикаго», «Тампа-Бэй» уступила «Коламбусу» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Аризона» дома обыграла «Виннипег»Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Виннипег».«Калгари» дома уступил «Нью-Джерси»Хоккеисты «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Джерси».Дубли Скиннера и Макгинна помогли «Каролине» обыграть «Баффало»Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Баффало».«Тампа-Бэй» проиграла «Коламбусу», Василевский отразил 28 бросковХоккеисты «Тампы-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Коламбусу».«Флорида» дома уступила «Айлендерс»Хоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Йорк Айлендерс».Голевой пас Бучневича не спас «Рейнджерс» в матче с «Торонто»Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Торонто».«Вашингтон» всухую разгромил «Чикаго», Овечкин отдал голевой пасХоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги разгромили «Чикаго».«СКА готов играть в НХЛ». После 9:1 соперник отправляет армейцев за океан!«СКА готов играть в НХЛ». После 9:1 соперник отправляет армейцев за океан!СКА третий раз в регулярке забросил девять шайб за матч и установил аутсайдеру КХЛ клубный антирекорд.Владимир Плющев: Капризову не стоит спешить с отъездом в НХЛЗаслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал, что форвару «Салавата Юлаева» Кириллу Капризову не стоит спешить с отъездом в Национальную хоккейную лигу.Супер-Овечкин? Портрету «Александра Великого» место только в бухгалтерии…Супер-Овечкин? Портрету «Александра Великого» место только в бухгалтерии…Юрий Цыбанев – о том, как глубоко права Татьяна Николаевна Овечкина.Остон Мэттьюз: Буллиты – любимый конкурс особенно после того, как Овечкин начал придумывать всякие штукиФорвард «Торонто» Остон Мэттьюз рассказал о своих впечатлениях от просмотра Матчей всех звезд НХЛ.Миронов может уехать в «Колорадо» после окончания сезона в КХЛЗащитник московского «Динамо» Андрей Миронов после завершения сезона КХЛ может подписать контракт с «Колорадо» и уехать в НХЛ.Сидни Кросби: Два подряд поражения могут помочь нам понять, что нужно прибавлятьФорвард «Питтсбурга» Сидни Кросби высказался о двух подряд поражениях команды в основное время, чего не случалось с «пингвинами» с декабря 2015 года.Палат, Драйзайтль и Сарос – три звезды дня в НХЛЧешский нападающий «Тампы» Ондржей Палат признан первой звездой дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.Кэри Прайс: У других игроков нет возможности попросить замену, поэтому я остался на льду вместе со всемиГолкипер «Монреаля» Кэри Прайс подвел итоги крупного поражения от «Миннесоты» (1:7) и объяснил, почему не попросил замену по ходу игры.Кучеров вошел в десятку лучших снайперов в истории «Тампы-Бэй»Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (4:2).«Рейнджерс» вернул Бучневича из фарм-клубаФорвард Павел Бучневич вызван в «Рейнджерс» из клуба АХЛ – «Хартфорд Вулф Пэк». Таким образом, 21-летний российский нападающий может сыграть в субботу в домашнем матче с «Торонто».«Монреаль» вернул Щербака в АХЛФорвард «Монреаля» Никита Щербак возвращается в фарм-клуб «Канадиенс».
Главные новости
Футбол
Победы Карякина и Николаева, крупная виктория ЦСКА в Евролиге и Оздоев в «Зените». Главные новости утра
MMA
Александр Емельяненко может провести бой с Антонио Силвой
Фитнес
До старта Зимних игр «Гераклиона»-2017 осталась всего неделя
Хоккей
На льду Амура сыгран товарищеский матч между российской и китайской командами
Хоккей
Барри Троц: Сила «Вашингтона» в том, что канат тянут все четыре звена
Биатлон
Павел Ростовцев: Не хотелось бы думать, что 13-е место - уровень женской сборной России
Футбол
«Севилья» требует наказать Серхио Рамоса за неспортивное поведение
Теннис
Рублев и Куличкова вышли в основную сетку Australian Open
Бокс
Сауль Альварес проведет бой с Хулио Сезаром Чавесом-младшим
Хоккей
«Тампа-Бэй» проиграла «Коламбусу», Василевский отразил 28 бросков
все новости
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Барри Троц
Барри Троцвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости