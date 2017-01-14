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Павел Ростовцев: Виролайнен и Слепцову мы видели, знаем их уровень. На чемпионате мира россиянкам будет сложно

Источник:  «Известия»Комментарии

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев оценил перспективы женской сборной России по биатлону во второй половине текущего сезона.

- Я думаю, что им будет очень сложно бороться за призовые места в личных гонках. Это будет сверхподвиг. Конечно, в этом сезоне у нас уже показала хороший результат Акимова, выигравшая спринт и ставшая призером в гонке преследования в Ново-Место. Повторение кем-либо из россиянок подобного результата на ЧМ возможно, но будет очень тяжело. Думаю, основные надежды должны быть связаны с эстафетой и смешанной эстафетой.

В любом случае и Виролайнен, и Слепцову, и остальных мы уже видели, знаем их уровень. Поэтому всё равно надо включать в состав молодых. Да, будут ошибки и неудачи. Но нужно выкатывать молодых спортсменов. Этот путь надо пройти. Думаю, тренеры правильно сделали, что дали шанс Кайшевой. Надо пробовать работать с ней и дальше.

Если не вести к Олимпийским играм таких спортсменов, как Кайшева, то в чем тогда стратегия построения и развития команды?, - заявил Ростовцев.

Напомним, заняв 13-е место в эстафете на пятом этапе Кубка мира, женская российская эстафетная четверка показала худший результат с 1993 года.

Сегодня в Рупольдинге женщины выйдут на старт спринтерской гонки. Она начнется в 16:30 по Москве.

Павел Ростовцев в 2011 - 2014 годах был тренером женской сборной России по стрелковой подготовке.




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