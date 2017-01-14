На льду Амура сыгран товарищеский матч между российской и китайской командами

Сегодня на льду реки Амур, разделяющей Россию и Китай, был сыгран товарищеский хоккейный матч между любительскими командами двух стран.

На речную площадку вышли сборные провинции Хэйлунцзян и Амурской области. В составе команды, представляющей Приамурье, играл глава региона Александр Козлов.

В начале встречи значительно сильнее выглядели россияне, но уже при счете 4:0 в пользу команды Приамурья спортсменам из КНР удалось забросить три шайбы. Матч завершился победой амурчан со счетом 4:3, сообщает официальный сайт правительства Амурской области.



Глава Приамурья подчеркнул, что в истории однажды уже игрался подобный матч – в 1958 году в Благовещенске состоялась встреча между командой из Амурской области и командой из провинции Хэйлунцзян.

Напомним, в сезоне-2016/17 в КХЛ дебютировал китайский клуб «Куньнуль Ред Стар». В данный момент команда занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конфенреции.

