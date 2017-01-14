Павел Буре: Не согласен с тем, что сейчас набрать в НХЛ 1000 очков сложнее, чем 15 лет назад

Бывший нападающий сборных СССР и России Павел Буре прокомментировал бомбардирские достижения Александра Овечкина.

- Не люблю кого-то из своих коллег-хоккеистов чрезмерно захваливать или, наоборот, ругать, так что пытаться определять место Овечкина в истории не стану, да и сама его карьера еще далека от завершения. Но сам факт, что теперь россиян, набравших больше 1 000 очков в НХЛ, стало четверо – большое событие для нашего хоккея.

Многие сейчас говорят о том, что в сегодняшней НХЛ набрать 1 000 очков сложнее, чем 15-20 лет назад. Категорически с этим не согласен. Когда играл я, в хоккее были чуть другие правила. Нас хватали и цепляли за все что можно, и судьи не давали за это даже малых штрафов. Теперь же за любой зацеп нарушитель сразу отправляется на две минуты. А чем больше удалений, тем больше шансов заработать очки появляется у бомбардиров, постоянно играющих в большинстве.

За мое время в НХЛ дошло до того, что стало полно результатов 1:1 и 1:0. Забить стало практически невозможно. Чем, собственно, и были обусловлены изменения в правилах. Сейчас, после всех принятых изменений – запретов на задержки с зацепами, отмену красной линии, введения овертайма 3 на 3, – матчи с 6-7 забитыми голами и более встречаются чаще, чем когда играл я сам, - цитирует Буре официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, Александр Овечкин преодолел рубеж в 1000 очков за карьеру в матче «Вашингтона» с «Питтсбургом».

Павел Буре набрал 779 (437+342) очков в 702 проведенных матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

