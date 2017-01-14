Дмитрий Сотников: Многие недооценили как весь «Дакар», так и сегодняшний спецучасток

Российский пилот «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников рассказал об 11-м этапе ралли-марафона «Дакар».



Победу на 11-м этапе в классе грузовиков одержал экипаж Эдуарда Николаева, второй – аргентинец Федерико Виллагра, замкнул тройку лидеров Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер»).

«Честно говоря многие, видимо по опыту прошлых лет, недооценили как весь нынешний «Дакар», так и сегодняшний спецучасток, особенно в первой его части. Он был не проще, чем этапы в предыдущие дни. Жесткий песчаный кочкарник в начале первой секции. Пришлось попотеть в прямом и переносном смысле, выпили очень много воды. Порвали колесо, думали дотянем до зоны нейтрализации, но были вынуждены остановиться и поменять. Благо следом ехал Айрат Мардеев. Общими усилиями управились за шесть минут. В общем, день был не из простых. Казалось бы, все решено уже, но борьба продолжалась не на шутку. Сегодня атаковал аргентинец Виллагра. Тем более ему знакомы местные трассы», - цитирует Сотникова официальный сайт «КАМАЗ-мастер».

Николаев продолжает лидировать в общем зачете грузовиков перед заключительным этапом - 27:23.59. Вторым идет экипаж Сотникова (отставание - 17.09), третьим - голландца Жерара де Роя (отставание - 38.58).

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.