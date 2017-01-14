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Жозе Моуринью: Погба станет хорошим капитаном «Манчестер Юнайтед»

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил вклад полузащитника Поля Погба в последние успехи команды.

- Было бы несправедливо говорить, что один игрок доминирует на поле. Да, Погба играет удивительно хорошо, но весь «МЮ» в последнее время смотрится здорово. Я не хочу класть ответственность на плечи одного футболиста и жду, что вся команда будет играть на хорошем уровне, а Поль продолжит стабильно демонстрировать качественный футбол.

Я думаю, что у Погба есть харизма, амбиции, нужный менталитет. Думаю, в будущем Погба будет хорошем капитаном «Манчестер Юнайтед», - заявил Моуринью.

15 января в 21-м туре чемпионата Англии «МЮ» сыграет на своем поле с «Ливерпулем». Команда Жозе Моуринью может продлить свою победную серию (во всех турнирах) до 10 матчей.

В августе «Манчестер Юнайтед» заплатил «Ювентусу» за переход француза Поля Погба рекордные 105 миллионов евро.

Матч

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

Место и дата

15 января 19:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция


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