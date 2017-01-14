Евгений Яковлкев: На «Дакаре» нельзя расслабляться до последнего километра

Штурман экипажа «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева Евгений Яковлев рассказал об 11-м этапе ралли-марафона «Дакар».

Победу на 11-м этапе в классе грузовиков одержал экипаж Эдуарда Николаева, второй – аргентинец Федерико Виллагра, замкнул тройку лидеров Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер»).

«Справляться с психологическим прессингом помогают установки руководства команды. Владимир Чагин находит правильные слова и очень помогает каждый раз настроиться на этап. Впереди еще целый спецучасток нельзя расслабляться до последнего километра», - цитирует Яковлева официальный сайт «КАМАЗ-мастер».

Николаев продолжает лидировать в общем зачете грузовиков перед заключительным этапом - 27:23.59. Вторым идет экипаж Сотникова (отставание - 17.09), третьим - голландец Жерар де Рой (отставание - 38.58).

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.