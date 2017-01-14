Элбер, Салихамиджич и Лизаразю назначены послами «Баварии»
Три лидера «Баварии» на рубеже 20 и 21 веков назначены официальными послами мюнхенского гранда.
Французский защитник Биксант Лизаразю, боснийский фланговый полузащитник Хасан Салихамиджич и бразильский форвард Джоване Элбер помогли «Баварии» выиграть Лигу чемпионов в 2001 году.
.@BixeLizarazu, @Brazzo und Giovane #Élber sind die neuen Markenbotschafter des #FCBayern: https://t.co/dzy3dJmj7A #MiaSanMia pic.twitter.com/VdvVoD673u— FC Bayern München (@FCBayern) 13 января 2017 г.
- Очень здорово, что мы снова стали частью большой баварской семьи. Мы выиграли все, что только можно было выиграть. Возможность рассказывать по всему миру о том, почему этот клуб является особенным - большая честь для меня, - заявил чемпион мира и Европы Лизаразю, защищавший цвета «Баварии» в 1997 - 2006 годах.
Элбер в свою очередь подчеркнул, что помимо португальского, испанского, немецкого и итальянского (которыми футболист уже владеет), ему теперь нужно выучить и английский язык.