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Элбер, Салихамиджич и Лизаразю назначены послами «Баварии»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Три лидера «Баварии» на рубеже 20 и 21 веков назначены официальными послами мюнхенского гранда.

Французский защитник Биксант Лизаразю, боснийский фланговый полузащитник Хасан Салихамиджич и бразильский форвард Джоване Элбер помогли «Баварии» выиграть Лигу чемпионов в 2001 году.

- Очень здорово, что мы снова стали частью большой баварской семьи. Мы выиграли все, что только можно было выиграть. Возможность рассказывать по всему миру о том, почему этот клуб является особенным - большая честь для меня, - заявил чемпион мира и Европы Лизаразю, защищавший цвета «Баварии» в 1997 - 2006 годах.

Элбер в свою очередь подчеркнул, что помимо португальского, испанского, немецкого и итальянского (которыми футболист уже владеет), ему теперь нужно выучить и английский язык.


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