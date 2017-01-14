Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Зенит- : -Айнтрахт
Гандбол  Норвегия- : -Россия
Хоккей  Динамо Москва- : -Лада
Футбол  Барселона- : -Лас-Пальмас
Футбол  Лестер Сити- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Допинг-проба Б Александра Поветкина будет вскрыта 1 февраля

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман назвал новую дату вскрытия допинг-пробы Б российского тяжеловеса Александра Поветкина.

- «Представители Поветкина проинформировали WBC, что они не смогут присутствовать в назначенную дату, то есть 5 января, и попросили изменить дату вскрытия пробы Б. Таким образом, вскрытие состоится 1 февраля. Поветкин по-прежнему находится под подозрением до вскрытия пробы Б согласно правилам WBC и не будет внесен в рейтинг до снятия обвинений, - цитирует Сулеймана агентство «Р-Спорт».

Напомним, Александр Поветкин изначально должен был драться 17 декабря с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона мира по версии WBC. Но из-за положительной допинг-пробы россиянина WBC отказался санкционировать бой. В анализах россиякого тяжеловеса были обнаружены следы применения стероида остарина.

В результате Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил француз Йоан Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. Поветкин одержал победу нокаутом в шестом раунде.

В конце декабря глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющей интересы Александра Поветкина, заявил, что в пробе российского спортсмена, взятой 13 декабря, не обнаружено запрещенных веществ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
WBC: Расследование по делу Поветкина продолжается, несмотря на перенос вскрытия допинг-пробы «Б»Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что расследование по делу россиянина Александра Поветкина продолжается, несмотря на перенос вскрытия допинг-пробы «Б».WBC: Вскрытие допинг-пробы «Б» Поветкина перенесено на неопределенный срокПрезидент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что вскрытие допинг-пробы «Б» российского супертяжеловеса Александра Поветкина перенесено на неопределенный срок.Лебедев – Власов и другие бои, которые хотелось бы увидеть в 2017 годуЛебедев – Власов и другие бои, которые хотелось бы увидеть в 2017 годуСамые ожидаемые боксерские поединки 2017 года.Допинг-проба В Поветкина не будет вскрыта 5 январяКак сообщает ESPN US, вскрытие допинг-пробы В российского боксера Александра Поветкина не состоится 5 января, как планировалось ранее.Представители Поветкина будут присутствовать на вскрытии допинг-пробы BПредставители российского боксера Александра Поветкина будут присутствовать на вскрытии допинг-пробы B спортсмена в лаборатории Лос-Анджелеса.Допинг-проба «Б» Александра Поветкина будет вскрыта 5 январяВскрытие допинг-пробы «Б» российского боксера Александра Поветкина запланировано на 5 января. Об этом сообщает портал Fightnews.Дон Кинг: В ситуации с отменой боя Поветкин – Стиверн мы жертвыАмериканский промоутер Дон Кинг, представляющий интересы канадского боксера Бермейна Стиверна рассказал о потерях, которые произошли в результате отмены боя с Поветкиным.Ковалев или Поветкин? Кто был лучшим российским боксером в 2016 годуКовалев или Поветкин? Кто был лучшим российским боксером в 2016 году«Советский спорт» составил рейтинг сильнейших российских боксеров, ориентируясь на их результаты в прошедшем году.Мурат Гассиев: Любимые шашлык и пироги ждут на новогоднем столеМурат Гассиев: Любимые шашлык и пироги ждут на новогоднем столеМурат Гассиев, ставший в 23 года чемпионом IBF, победив Дениса Лебедева, дал предновогоднее интервью «Советскому спорту».Поветкин в январе даст показания в американском судеРоссийский тяжеловес Александр Поветкин в начале января будет опрошен в Нью-Йорке в рамках судебного процесса по иску к чемпиону мира по версии WBC Деонтею Уайлдеру.Стройка века и мизерная доля остарина. 5 главных скандалов неделиСтройка века и мизерная доля остарина. 5 главных скандалов недели«Советский спорт» по традиции вспоминает самые громкие скандалы, потрясшие спортивный мир за последние семь дней .Андрей Рябинский: Проба Б Поветкина будет вскрыта в январеГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о том, как продвигается расследование допингового случая российского тяжеловеса Александра Поветкина.Бермейн Стиверн: Неважно, какое количество запрещенного вещества было найдено в допинг-пробе ПоветкинаКанадский тяжеловес Бермейн Стиверн выразил свое отношение к положительной допинг-пробе Александра Поветкина.Андрей Рябинский: У нас есть вопросы к VADA, я устал отбивать спортсменов от этой ерундыГлава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что команда российского боксера Александра Поветкина может начать разбирательство с Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг (VADA).Маурисио Сулейман: Ковалев может провести бой за титул WBCЭкс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям россиянин Сергей Ковалев вошел в обновленный рейтинг-лист Всемирного боксерского совета (WBC).Тренер Стиверна: Не исключаю, что бой с Поветкиным еще состоитсяТренер канадского боксера Бермейна Стиверна Дональд Хаус прокомментировал новый виток разбирательства допингового дела Александра Поветкина.Президент WBC: Дело Поветкина сдвинется с места после вскрытия пробы БПрезидент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман рассказал о том, как будет идти дальнейшее расследование допингового дела Александра Поветкина.Александр Лебзяк: Поветкину по зубам любой чемпион. Какая разница кого бить?Александр Лебзяк: Поветкину по зубам любой чемпион. Какая разница кого бить?Олимпийский чемпион и бывший тренер сборной России Александр Лебзяк пожелал удачи Александру Поветкину в его непростом деле.Поветкин чист! Критиковавшие – извиняйтесьПоветкин чист! Критиковавшие – извиняйтесьОчередная допинг-проба российского тяжеловеса Александра Поветкина показала, что боксер не употреблял запрещенные препараты.Андрей Рябинский: В наступающем году большой суд, будем драться с нимиГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющей интересы Александра Поветкина, высказался о чистой пробе спортсмена.
Главные новости
Футбол
Победы Карякина и Николаева, крупная виктория ЦСКА в Евролиге и Оздоев в «Зените». Главные новости утра
Бокс
Допинг-проба Б Александра Поветкина будет вскрыта 1 февраля
Фитнес
До старта Зимних игр «Гераклиона»-2017 осталась всего неделя
Футбол
УЕФА 2 марта рассмотрит апелляцию Еременко на дисквалификацию
Хоккей
Таварес, Холтби и Скиннер - три звезды игрового дня в НХЛ
Футбол
Каррера в Милане встретился с Адриано и Галлиани (фото)
Футбол
Элбер, Салихамиджич и Лизаразю назначены послами «Баварии»
Футбол
Жозе Моуринью: Погба станет хорошим капитаном «Манчестер Юнайтед»
Хоккей
Павел Буре: Не согласен с тем, что сейчас набрать в НХЛ 1000 очков сложнее, чем 15 лет назад
Хоккей
День в истории. Двукратному обладателю Кубка Стэнли Сергею Немчинову – 53!
все новости
Маурисио Сулейман
Маурисио Сулейманвсе новости
Александр Поветкин
Александр Поветкинвсе новости