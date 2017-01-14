Каррера в Милане встретился с Адриано и Галлиани (фото)

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера встретился с форвардом «Милана» Луисом Адриано и генеральным директором красно-черных Адриано Галлиани.

Сообщил об этом футбольный агент Марко Трабукки, выложив совместное фото, с шарфиком с символикой «Спартака» и крылатой фразой Дмитрия Комбарова.

Простите, в Милане других шарфов не нашлось 🙈 pic.twitter.com/J4cZtQu6cI — Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) 13 января 2017 г.

По информации Sky Sports, 29-летний бразилец 16 января подпишет контракт сроком на 3,5 года с московской командой.

По предварительной информации, сумма трансфера бразильца в московский клуб составит один миллион евро. При этом в случае чемпионства красно-белых «Милан» получит дополнительный бонус.

Напомним, за полтора сезона в серии A Адриано забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи в 33 матчах.

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