Каррера в Милане встретился с Адриано и Галлиани (фото)
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тренер «Спартака» Массимо Каррера встретился с форвардом «Милана» Луисом Адриано
и генеральным директором красно-черных Адриано Галлиани.
Сообщил об этом футбольный агент Марко Трабукки, выложив совместное фото, с шарфиком с символикой «Спартака» и крылатой фразой Дмитрия Комбарова.
Простите, в Милане других шарфов не нашлось 🙈 pic.twitter.com/J4cZtQu6cI— Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) 13 января 2017 г.
По
информации Sky Sports, 29-летний бразилец 16
января подпишет контракт сроком на 3,5 года с московской командой.
По предварительной
информации, сумма трансфера бразильца в московский клуб составит один
миллион евро. При этом в случае чемпионства красно-белых «Милан» получит
дополнительный бонус.
Напомним, за полтора сезона в серии A Адриано забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи в 33 матчах.
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