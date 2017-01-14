Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Зенит- : -Айнтрахт
Гандбол  Норвегия- : -Россия
Хоккей  Динамо Москва- : -Лада
Футбол  Барселона- : -Лас-Пальмас
Футбол  Лестер Сити- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Каррера в Милане встретился с Адриано и Галлиани (фото)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера встретился с форвардом «Милана» Луисом Адриано и генеральным директором красно-черных Адриано Галлиани.

Сообщил об этом футбольный агент Марко Трабукки, выложив совместное фото, с шарфиком  с символикой «Спартака» и крылатой фразой Дмитрия Комбарова.

По информации Sky Sports, 29-летний бразилец 16 января подпишет контракт сроком на 3,5 года с московской командой.

По предварительной информации, сумма трансфера бразильца в московский клуб составит один миллион евро. При этом в случае чемпионства красно-белых «Милан» получит дополнительный бонус.

Напомним, за полтора сезона в серии A Адриано забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи в 33 матчах.

Самедов и Адриано в шаге от перехода в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Самедов и Адриано в шаге от перехода в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛСамедов и Адриано в шаге от перехода в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Селихов против Лунева. Чей новый вратарь круче – «Спартака» или «Зенита»?Селихов против Лунева. Чей новый вратарь круче – «Спартака» или «Зенита»?«ССФ» выяснил, кто из этих голкиперов лучше.Василий Уткин: Надеюсь, чемпионом станет «Спартак»Василий Уткин: Надеюсь, чемпионом станет «Спартак»Известный комментатор и колумнист «Советского спорта» – о своих ожиданиях от 2017 года. Они по большей части красно-белые.Луис Адриано подпишет контракт со «Спартаком» в понедельникБразильский нападающий Луис Адриано 16 января подпишет контракт сроком на 3,5 года с московским «Спартаком», сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.Китайский клуб предложил Диего Косте 30 миллионов фунтов в годКитайский клуб предложил Диего Косте 30 миллионов фунтов в годКитайский футбольный клуб, название которого не сообщается, предложил испанскому нападающему «Челси» Диего Косте контракт с зарплатой в 30 миллионов фунтов в год.«Шаньдун Лунэн» готов платить Матюиди 20 млн евро в годПолузащитник ПСЖ Блез Матюиди в ближайшее временя может пополнить число звезд, выступающих в чемпионате Китая по футболу. Об этом сообщает французский TF1.Лукаш Тесак: А что, Аленичев должен был спартаковцев в тюрьме запирать?Защитник тульского «Арсенала» Лукаш Тесак – о Дмитрии Аленичеве.Лукаш Тесак: Думаю, буду оперировать спинуЗащитник тульского «Арсенала» Лукаш Тесак – о своем будущем.Агент Ломбертса: За Николаса «Зенит» просит очень большие деньгиСантуш Верхулст, агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, поделился мнением о возможном уходе бельгийца из петербургского клуба.Рубен Рочина: «Спартак» имеет солидный отрыв, его догнать будет непростоПолузащитник «Рубина» Рубен Рочина рассказал о том, как провел новогодний отпуск.«Вест Хэм» принял решение продать Пайе«Вест Хэм» принял решение продать полузащитника Димитри Пайе в зимнее трансферное окно. Об этом сообщат портал Goal.«Ростов» и «Гамбург» согласовали трансфер ЭззатоллахиИранский полузащитник Саид Эззатоллахи может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Об этом сообщает «Свободная пресса».«Зенит» расстанется с Юсуповым и приобретет ОздоеваФутбольный клуб «Зенит» может расстаться с полузащитником Артуром Юсуповым, пригласив ему на замену футболиста «Рубина» Магомеда Оздоева.Ромуло: Я благодарен «Спартаку», но пришло время стать счастливым в БразилииБывший полузащитник «Спартака» Ромуло, подписавший сегодня четырехлетний контракт с «Фламенго», поблагодарил «Спартак» и пообещал болельщикам бразильского клуба быть предельно мотивированным в матчах за клуб.Тульский «Арсенал» усилился футболистом сборной РумынииТульский «Арсенал» подписал контракт с полузащитником сборной Румынии Александру Бурчану, права на которого до недавнего времени принадлежали бухарестской «Стяуа».Генеральный директор «Боруссии» Д: Клуб не думает о продаже Обамеянга, потому что нам не поступало никаких предложенийГенеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался о будущем форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.Арсен Венгер: Продление контракта с Озилом не зависит от меня, слова Месута не так передали СМИГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер опроверг слова своего подопечного Месута Озила, который ранее заявил, что решение о продлении контракта с клубом зависит от нахождения в клубе французского специалиста.«Спартак» простился с Ромуло и ждет Самедова«Спартак» простился с Ромуло и ждет Самедова«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Официально: Ромуло покинул «Спартак»Как сообщает пресс-служба московского «Спартака», сегодня, 13 января, столичный клуб и бразильский полузащитник Ромуло расторгли трудовой договор по соглашению сторон.Агент: Удивлен, что «Спартак» до сих пор не продлил контракт с БоккеттиАгент защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти Андреа Д’Амико рассказал, как идет процесс переговоров с клубом о продлении контракта с итальянским игроком обороны.
Главные новости
Футбол
Победы Карякина и Николаева, крупная виктория ЦСКА в Евролиге и Оздоев в «Зените». Главные новости утра
Бокс
Допинг-проба Б Александра Поветкина будет вскрыта 1 февраля
Фитнес
До старта Зимних игр «Гераклиона»-2017 осталась всего неделя
Футбол
УЕФА 2 марта рассмотрит апелляцию Еременко на дисквалификацию
Хоккей
Таварес, Холтби и Скиннер - три звезды игрового дня в НХЛ
Футбол
Каррера в Милане встретился с Адриано и Галлиани (фото)
Футбол
Элбер, Салихамиджич и Лизаразю назначены послами «Баварии»
Футбол
Жозе Моуринью: Погба станет хорошим капитаном «Манчестер Юнайтед»
Хоккей
Павел Буре: Не согласен с тем, что сейчас набрать в НХЛ 1000 очков сложнее, чем 15 лет назад
Хоккей
День в истории. Двукратному обладателю Кубка Стэнли Сергею Немчинову – 53!
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Милан
Миланкалендарьстатистика
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Луис Адриано
Луис Адриановсе новости
Адриано Галлиани
Адриано Галлианивсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы