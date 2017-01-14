Таварес, Холтби и Скиннер - три звезды игрового дня в НХЛ
Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.
Третьей звездой признан форвард «Каролины» Джефф Скиннер, набравший 3 (2+1) очка в победном матче с «Баффало» (5:2).
Второй звездой стал вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби. В игре с «Чикаго» (6:0) он отразил все 24 броска по своими воротам и сделал шестой «сухарь» в текущем сезоне.
Первой звездой назван капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес, отметившийся хет-триком в ворота «Флориды» (5:2). Минувшей осенью Таварес выиграл Кубок мира в составе сборной Канады.
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