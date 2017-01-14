УЕФА 2 марта рассмотрит апелляцию Еременко на дисквалификацию

УЕФА 2 марта расмотрит апелляцию полузащитника ЦСКА Романа Еременко на дисквалификацию, сообщил юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы футболиста.

«УЕФА в пятницу сообщил нам дату рассмотрения дела. Оно состоится 2 марта. Сам Роман, скорее всего, будет на заседании», - сказал Зайцев «Р-Спорту».

Напомним, Еременко был отстранен от матчей с 6 октября, так как следы кокаина были обнаружены в пробе игрока, которая была взята у 29-летнего футболиста после матча Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2).

Роман был дисквалифицирован на два года. Ранее юрист Георги Градев заявил, что рассчитывает только на сокращение дисквалификации, но не на полную ее отмену.