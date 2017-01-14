Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Зенит- : -Айнтрахт
Гандбол  Норвегия- : -Россия
Хоккей  Динамо Москва- : -Лада
Футбол  Барселона- : -Лас-Пальмас
Футбол  Лестер Сити- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

УЕФА 2 марта рассмотрит апелляцию Еременко на дисквалификацию

Источник:  Р-СпортКомментарии

УЕФА 2 марта расмотрит апелляцию полузащитника ЦСКА Романа Еременко на дисквалификацию, сообщил юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы футболиста.

«УЕФА в пятницу сообщил нам дату рассмотрения дела. Оно состоится 2 марта. Сам Роман, скорее всего, будет на заседании», - сказал Зайцев «Р-Спорту».

Напомним, Еременко был отстранен от матчей с 6 октября, так как следы кокаина были обнаружены в пробе игрока, которая была взята у 29-летнего футболиста после матча Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2).

Роман был дисквалифицирован на два года. Ранее юрист Георги Градев заявил, что рассчитывает только на сокращение дисквалификации, но не на полную ее отмену.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Самедов и Адриано в шаге от перехода в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛСамедов и Адриано в шаге от перехода в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Каррера в Милане встретился с Адриано и Галлиани (фото)Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера встретился с форвардом «Милана» Луисом Адриано и генеральным директором красно-черных Адриано Галлиани.Селихов против Лунева. Чей новый вратарь круче – «Спартака» или «Зенита»?Селихов против Лунева. Чей новый вратарь круче – «Спартака» или «Зенита»?«ССФ» выяснил, кто из этих голкиперов лучше.240 миллионов за кровь, пот и слезы. Тема Евгения Дзичковского240 миллионов за кровь, пот и слезы. Тема Евгения ДзичковскогоРоссийские футбольные клубы отправились на предсезонные сборы. «Советский спорт» подсчитал, во что это обойдется.Василий Уткин: Надеюсь, чемпионом станет «Спартак»Василий Уткин: Надеюсь, чемпионом станет «Спартак»Известный комментатор и колумнист «Советского спорта» – о своих ожиданиях от 2017 года. Они по большей части красно-белые.«Зенит» – «Айнтрахт». Начало текстовой трансляции – 17:00 мскВ субботу в Дубае в контрольном матче сыграют футболисты «Зенита» и немецкого «Айнтрахта».День в истории. Олегу Корнаухову – 42 года!14 января исполняется 42 года бывшему защитнику московских клубов «Торпедо» и ЦСКА Олегу Корнаухову, который ныне работает в ДЮСШ армейского клуба.Луис Адриано подпишет контракт со «Спартаком» в понедельникБразильский нападающий Луис Адриано 16 января подпишет контракт сроком на 3,5 года с московским «Спартаком», сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.Тульский «Арсенал» подтвердил подписание БурчануТульский «Арсенал» подписал контракт с румынским полузащитником Александру Бурчану из «Стяуа», сообщает официальный сайт российского клуба.«Рубин» в ближайшее время продлит контракт с РыжиковымПо информации «Советского спорта», «Рубин» в ближайшее время продлит контракт с вратарем Сергеем Рыжиковым.«Зенит» – прибылен, ЦСКА – убыточен. Что говорит нам отчет УЕФА«Зенит» – прибылен, ЦСКА – убыточен. Что говорит нам отчет УЕФАВ них содержится немало интересных фактов, которые и приводит «Советский спорт».ЦСКА – в пятерке самых убыточных клубов ЕвропыОперационные убытки ЦСКА за 2015-й год составили 48 миллионов евро. Об этом говорится в ежегодном статистическом отчете, опубликованном на официальном сайте УЕФА.Эрнани: Луческу воспитал Фернандиньо и Дугласа Косту. Надеюсь, наша работа будет очень продуктивнойПолузащитник «Зенита» Эрнани рассказал об интересе со стороны других клубов, сравнении с Витселем, а также поделился мнением о работе Мирче Луческу с бразильскими футболистами.Лукаш Тесак: А что, Аленичев должен был спартаковцев в тюрьме запирать?Защитник тульского «Арсенала» Лукаш Тесак – о Дмитрии Аленичеве.Лукаш Тесак: Думаю, буду оперировать спинуЗащитник тульского «Арсенала» Лукаш Тесак – о своем будущем.Долги ЦСКА за год выросли на 12 процентовОб этом сообщается в ежегодном статистическом отчете Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА).Тренерский штаб ЦСКА пополнил белорусский специалистКак сообщает пресс-служба московского ЦСКА, столичный клуб подписал контракт с белорусским специалистом Русланом Зубиком.Агент Ломбертса: За Николаса «Зенит» просит очень большие деньгиСантуш Верхулст, агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, поделился мнением о возможном уходе бельгийца из петербургского клуба.Олег Кузьмин: Планирую еще принести пользу «Рубину»Капитан «Рубина» Олег Кузьмин, пропустивший первую часть сезона из-за травмы рассказал о том, как провел новогодний отпуск.Рубен Рочина: «Спартак» имеет солидный отрыв, его догнать будет непростоПолузащитник «Рубина» Рубен Рочина рассказал о том, как провел новогодний отпуск.
Главные новости
Футбол
Победы Карякина и Николаева, крупная виктория ЦСКА в Евролиге и Оздоев в «Зените». Главные новости утра
Бокс
Допинг-проба Б Александра Поветкина будет вскрыта 1 февраля
Фитнес
До старта Зимних игр «Гераклиона»-2017 осталась всего неделя
Футбол
УЕФА 2 марта рассмотрит апелляцию Еременко на дисквалификацию
Хоккей
Таварес, Холтби и Скиннер - три звезды игрового дня в НХЛ
Футбол
Каррера в Милане встретился с Адриано и Галлиани (фото)
Футбол
Элбер, Салихамиджич и Лизаразю назначены послами «Баварии»
Футбол
Жозе Моуринью: Погба станет хорошим капитаном «Манчестер Юнайтед»
Хоккей
Павел Буре: Не согласен с тем, что сейчас набрать в НХЛ 1000 очков сложнее, чем 15 лет назад
Хоккей
День в истории. Двукратному обладателю Кубка Стэнли Сергею Немчинову – 53!
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Роман Ерёменко
Роман Ерёменковсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
УЕФА
УЕФА