УЕФА 2 марта рассмотрит апелляцию Еременко на дисквалификацию
УЕФА 2 марта расмотрит апелляцию полузащитника ЦСКА Романа
Еременко на дисквалификацию, сообщил юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы
футболиста.
«УЕФА в пятницу сообщил нам дату рассмотрения дела. Оно
состоится 2 марта. Сам Роман, скорее всего, будет на заседании», - сказал
Зайцев «Р-Спорту».
Напомним, Еременко был отстранен от матчей с 6 октября, так
как следы кокаина были обнаружены в пробе игрока, которая была взята у
29-летнего футболиста после матча Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2).
Роман был дисквалифицирован на два года. Ранее юрист Георги
Градев заявил, что рассчитывает только на сокращение дисквалификации, но не на
полную ее отмену.
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