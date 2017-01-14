Василий Карасев: Если игроки «Пармы» поймают кураж – у «Зенита» могут быть проблемы

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о ближайшем сопернике команды по регулярному чемпионату Единой лиги ВТБ – пермской «Парме».

– У «Пармы» пока нет побед. Но последнее время они играют очень неплохо. Показательны игры против УНИКСа и «Автодора», которые перешли в овертайм. Прекрасно сам знаю, насколько тяжело играть в Перми, где приходит поддержать свою команду полный зал болельщиков. И если пермяки поймают кураж – могут быть проблемы.

После двух напряженных игр против «Химок» и «Летувос Ритас» главное будет подготовить психологически команду, чтобы не было шапкозакидательских настроений, чтобы была работа. Если мы отработаем в защите так же, как в последних матчах – все, думаю, будет хорошо, – приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» встретится с «Пармой» 15 января в Перми. Матч начнется в 15:30. В турнирной таблице Единой лиги ВТБ подопечные Василия Карасева идут на четвертом месте, имея в активе восемь побед и три поражения. «Парма» проиграла все свои 12 матчей и расположилась на последней позиции.

Последний раз команды встречались 22 февраля 2016 года в финале Кубка России. «Парма», выступавшая тогда в Суперлиге-1, одержала победу над «Зенитом» со счетом 97:65.