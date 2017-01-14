Боб Арум: За бой Пакьяо в России люди готовы дать большие деньги

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о предложении организовать в России поединок с участием легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо.

- Промоутеры сделали очень и очень хорошее предложение Мэнни. Сейчас мы ведем переговоры и пока рано говорить о конкретном поединке. Но люди готовы дать большие деньги, это те самые люди, которые занимались организацией боя Сергея Ковалева в Екатеринбурге, - цитирует Арума агентство ТАСС.

Напомним, поединок в России с участием Пакьяо намечен на июль 2017 года. А всего Мэнни рассчитывает провести за год четыре боя.

Филиппинец, избранный в Сенат своей страны, завоевывал титулы в восьми весовых категориях. В данный момент он является чемпионом мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) по версии WBO.

38-летний Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 - нокаутом), потерпел шесть поражений и два боя завершил вничью. Проводы Пакьяо в России? Кто может стать соперником легендарного филиппинца



