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ФИФА на следующей неделе рассмотрит дело Азмуна

Источник:  Р-СпортКомментарии

Палата по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) 19 января рассмотрит дело иранского нападающего «Ростова» Сердара Азмуна, сообщил юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы футболиста.

«Вчера мы получили факс из ФИФА. Рассмотрение дела Азмуна назначено на 19 января. Поскольку ФИФА рассматривает дело без участия сторон, только по документам, присутствие наше или самого Азмуна не предполагается», - сказал Зайцев «Р-Спорту».

Напомним, 22-летний форвард, ранее принадлежавший «Рубину», с февраля 2015 года выступал за «Ростов» на правах аренды, а летом 2016 года подписал контракт с ростовской командой на два года. «Рубин» не согласился с трансфером игрока в «Ростов», подав жалобу в ФИФА.

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