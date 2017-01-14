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Ника Чхапелия на правах аренды перешел из «Тосно» в «Спартак-Нальчик»

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

«Тосно» объявило на своем официальном сайте о договоренности со «Спартаком» из Нальчика по переходу в нальчикский клуб полузащитника Ники Чхапелии.

22-летний футболист будет выступать за красно-белых до 31 мая 2017 года на правах аренды. В клубе из Кабардино-Балкарии Чхапелия играл в 2014 году. Тогда полузащитник провел семь матчей в первенстве ФНЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что Чхапелией также интересуется петербургское «Динамо», которое выступает в зоне «Запад» первенства ПФЛ.

В январе 2016 года полузащитник подписал с «Тосно» двухлетний контракт. В сезоне 2016/2017 на счету воспитанника осетинского футбола шесть матчей в первенстве ФНЛ, две игры в Кубке России и ни одного забитого мяча.

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