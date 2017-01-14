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«Спартак» и «Атлетико Минейро» заблокировали переход Кариоки в китайский клуб

Источник:  UOLКомментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Рафаэл Кариока, ныне выступающий за бразильский «Атлетико Минейро», не сможет продолжить карьеру в чемпионате Китая. 

- Я действительно мог переехать в Китай: получил оттуда хорошее предложение, но «Атлетико Минейро» владеет только половиной прав на мой трансфер, еще 50% по-прежнему принадлежат «Спартаку». Клубы не смогли договориться. Не могу раскрыть подробности, но сделка не состоялась. Что ж, нужно принять это.

Я очень спокойно отношусь к сложившейся ситуации. Я хочу играть за сборную Бразилии, поэтому мне не нужно срочно переезжать в Китай. Всем доволен в нынешней команде, - рассказал Кариока.

Рафаэл Кариока играл за «Спартак» в 2009 - 2015 годах. Он дважды становился серебряным призером российских первенств. Летом 2015 года красно-белые продали «Атлетико Минейро» половину прав на футболиста. 

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