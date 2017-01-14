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Эрисланди Лара нокаутировал Юрия Формана

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе 33-летний кубинец Эрисланди Лара в США провел успешную защиту титула против израильтянина Юрия Формана.

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. В четвертом раунде Лара отправил Формана на настил ринга, после которого тот не смог продолжить бой.

После поединка Лара в очередной раз вызвал на бой топовых бойцов своего и среднего веса: «Я доволен своим сегодняшним выступлением и готов драться с лучшими в мире. Головкин, Канело все, кто хочет боя, я готов», – заявил кубинец.

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