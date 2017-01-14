ВИДЕО ДНЯ: Нифонтова не сдержала слез на «Дакаре», не сумев поднять мотоцикл

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова не сдержала слез на 11-м этапе ралли-марафона «Дакар», не сумев из-за усталости поднять мотоцикл.

«Помогите же», – обратилась к оператору французского телеканала россиянка, но по правилам ралли-рейда журналистам запрещено вмешиваться в происходящее на трассе.

Нифонтова попыталась попросить помощи у проезжавших мотогонщиков, но большинство проехало мимо и лишь француз Грегори Морат остановился, чтобы помочь спортсменке.

По итогам 11-го этапа Нифонтова показала 75-й результат и поднялась с 84-й строчки на 75-ю в общем зачете.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.