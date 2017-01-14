Лара одержал досрочную победу над Форманом (видео)
Чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе кубинец Эрисланди Лара нокаутировал уроженца Белоруссии Юрия Формана и успешно защитил свой титул.
В четвертом раунде Лара, который смотрелся предпочтительнее с самого начала боя, отправил Формана на настил ринга левым апперкотом. Юрий не смог продолжить поединок.
@Laraboxing lands impressive left uppercut in Round 4. #PBConSpike pic.twitter.com/0eRGMK2fdE— PBC (@premierboxing) 14 января 2017 г.
Отметим, что Форман владел поясом WBA в этой весовой категории в 2009 - 2010 годах.
Ранее Эрисланди Лара говорил, что после победы в этом поединке он хотел бы встретиться с сильнейшим средневесом современности Геннадием Головкиным.
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