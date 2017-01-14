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Экс-россиянин Бублик, выступающий за Казахстан, вышел в основную сетку Открытого чемпионата Австралии

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

206-я ракетка мира Александр Бублик, который в ноябре 2016-го принял решение выступать за Казахстан, в финале квалификации Australian Open обыграл южнокорейца Ли Дак Хи в трех сетах (4:6, 6:4, 6:4).

Матч продолжался два часа и 20 минут. В первом раунде соперником Бублика будет француз Люка Пуй, посеянный на турнире под 16-м номером. Для 19-летнего представителя Казахстана это будет первое участие в основной сетке турниров Большого шлема.

Напомним, до конца 2016 года Бублик представлял на соревнованиях Россию. За это время уроженец Гатчины (Ленинградская область) стал победителем четырех турниров серии «фьючерс» и дважды выступал в основной сетке турниров ATP. Это произошло в 2016 году на St. Petersburg Open и на Кубке Кремля, где теннисист дошел до 1/4 финала.

Australian Open пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января.

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