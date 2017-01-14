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Вердум проведет семинары в России вместо боя с дос Сантосом

Источник:  ESPNКомментарии

Экс-чемпион мира UFC в тяжелом весе бразилец Фабрисио Вердум не планирует повторно выходить в октагон против соотечественника Джуниора дос Сантоса.

Запланированный на 18 февраля поединок Штефана Шруве против Джуниора Дос Сантоса не состоится. Штруве получил травму плеча, которая потребует хирургической операции.

Сам Дос Сантос считает, что идеальным противником на замену был бы возглавляющий рейтинг претендентов  Фабрисио Вердум.

«Все знают, что между нами есть принципиальное соперничество. Сейчас подходящий момент, чтобы решить все вопросы, но он не хочет со мной драться», – заявил Дос Сантос.

«Фабрисио не получил денег за сорванный бой с Кейном Веласкесом. Сейчас у него запланирована серия семинаров в Корее и России. Его следующий поединок должен быть титульным. Нет смысла драться с кем-то, кто находится ниже него в рейтинге. Когда Дос Сантос будет претендентом №1, тогда и сможет требовать любой бой. А пока ему лучше сосредоточится на тренировках», – прокомментировал ситуацию менеджер Вердума Али Абдельазиз.

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