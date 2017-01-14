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Войцех Щесны: Мое будущее в руках Венгера, которому я доверяю с 16 лет

Источник:  Sky Sport ItalyКомментарии
Войцех Щесны: Мое будущее в руках Венгера, которому я доверяю с 16 лет
Источник: Reuters

Голкипер «Ромы», права на которого принадлежат лондонскому «Арсенал» заявил, что его будущее зависит от главного тренера «канонир» Арсена Венгера.

«Мое будущее в руках Арсена Венгера, которому я доверяю с 16 лет. В моем контракте нет никаких дополнительных пунктов о выкупе. Я очень рад, что на меня претендуют два таких великих клуба, как «Рома» и «Арсенал», - цитирует Щесны Sky Sport Italia.

Напомним, 26-летний польский голкипер выступает за «Рому» на правах аренды с июля 2015 года. За это время за итальянский клуб он сыграл 62 матча.

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