Войцех Щесны: Мое будущее в руках Венгера, которому я доверяю с 16 лет
Источник: Reuters
Голкипер «Ромы», права на которого принадлежат лондонскому «Арсенал»
заявил, что его будущее зависит от главного тренера «канонир» Арсена Венгера.
«Мое будущее в руках Арсена Венгера, которому я доверяю с 16
лет. В моем контракте нет никаких дополнительных пунктов о выкупе. Я очень рад,
что на меня претендуют два таких великих клуба, как «Рома» и «Арсенал», -
цитирует Щесны Sky Sport Italia.
Напомним, 26-летний польский
голкипер выступает за «Рому» на правах аренды с июля 2015 года. За это время за
итальянский клуб он сыграл 62 матча.
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