«Амур» разгромил рижское «Динамо», забросив пять безответных шайб
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» на домашнем льду
обыграл рижское «Динамо» со счетом 5:0.
В составе победителей дубль оформил Вячеслав Ушенин и по
разу отличлись Крилл Капустин, Кристиан Куусела и Ян Коларж.
Команда из Хабаровска с 56-ю очками занимает 13-е место в
Восточной конференции, а «Динамо» расположилось на 14-й строчке на Западе, имея
в активе 45 баллов.
В следующем туре «Амур» 16 января примет «Йокерит», а
подопечные Нурмунда Сейейса в этот же день на выезде сыграют с «Куньлунем».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически