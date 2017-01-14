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«Амур» разгромил рижское «Динамо», забросив пять безответных шайб

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» на домашнем льду обыграл рижское «Динамо» со счетом 5:0.

В составе победителей дубль оформил Вячеслав Ушенин и по разу отличлись Крилл Капустин, Кристиан Куусела и Ян Коларж.

Команда из Хабаровска с 56-ю очками занимает 13-е место в Восточной конференции, а «Динамо» расположилось на 14-й строчке на Западе, имея в активе 45 баллов.

В следующем туре «Амур» 16 января примет «Йокерит», а подопечные Нурмунда Сейейса в этот же день на выезде сыграют с «Куньлунем».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Амур - Динамо Р - 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

Голы:

Капустин (Атюшов), 22:11 (1:0). Ушенин В. (Ушенин В.), 29:06 (2:0). Куусела (Рамстедт), 37:41 (3:0). Ушенин В. (Елесин), 44:26 (4:0). Коларж (Рамстедт, Зогорна), 46:55 (5:0).

Место и дата

14 января 10:00, Платинум Арена, Онлайн-трансляция

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