«Амур» разгромил рижское «Динамо», забросив пять безответных шайб

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» на домашнем льду обыграл рижское «Динамо» со счетом 5:0.

В составе победителей дубль оформил Вячеслав Ушенин и по разу отличлись Крилл Капустин, Кристиан Куусела и Ян Коларж.

Команда из Хабаровска с 56-ю очками занимает 13-е место в Восточной конференции, а «Динамо» расположилось на 14-й строчке на Западе, имея в активе 45 баллов.

В следующем туре «Амур» 16 января примет «Йокерит», а подопечные Нурмунда Сейейса в этот же день на выезде сыграют с «Куньлунем».

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