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Рублев, Медведев и Куличкова узнали своих первых соперников на Australian Open

Источник:  Australian OpenКомментарии

В Мельбурне прошла жеребьевка первого круга Australian Open для теннисистов, пробившихся в основную сетку через квалификацию.

Россиянин Андрей Рублев встретится с представителем Тайваня Лу Еньсунем. Ранее в матче за выход в основную сетку Рублев обыграл канадца Петера Полански в трех сетах.

В женской сетке Наталья Вихлянцева получила в соперницы американку Ваню Кинг, Анна Блинкова - румынку Монику Никулеску, а Елизавета Куличкова - чешку Барбору Стрыцову.

Также узнали имена будущих оппонентов россияне, которым жеребьевка определила на старте турнира в соперники теннисистов из квалификации. Дмитрий Турсунов сыграет с опытным чехом Радеком Штепанеком, Даниил Медведев – с американцем Эрнесто Эскобедо, а Елена Веснина – с румынскую теннисистку Аной Богдан.

Открытый чемпионат Австралии стартует на следующей неделе.

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