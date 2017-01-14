Рублев, Медведев и Куличкова узнали своих первых соперников на Australian Open

Елена Веснина: Хотим с Макаровой выиграть Australian Open, потому что этого у нас еще не было

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала о своих планах на 2017 год, отметив, что намерена выиграть со своей соотечественницей Екатериной Макаровой Australian Open.