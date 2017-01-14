Рублев, Медведев и Куличкова узнали своих первых соперников на Australian Open
В Мельбурне прошла жеребьевка первого круга Australian Open для теннисистов, пробившихся в основную сетку через квалификацию.
Россиянин Андрей Рублев встретится с представителем Тайваня Лу Еньсунем. Ранее в матче за выход в основную сетку Рублев обыграл канадца Петера Полански в трех сетах.
В женской сетке Наталья Вихлянцева получила в соперницы американку Ваню Кинг, Анна Блинкова - румынку Монику Никулеску, а Елизавета Куличкова - чешку Барбору Стрыцову.
Также узнали имена будущих оппонентов россияне, которым жеребьевка определила на старте турнира в соперники теннисистов из квалификации. Дмитрий Турсунов сыграет с опытным чехом Радеком Штепанеком, Даниил Медведев – с американцем Эрнесто Эскобедо, а Елена Веснина – с румынскую теннисистку Аной Богдан.
Открытый чемпионат Австралии стартует на следующей неделе.