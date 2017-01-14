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Саночники Эггерт/Бенекен победили в двойках на этапе КМ в Сигулде, Южаков/Прохоров – 4-е

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Немецкие саночники Тони Эггерт и Саша Бенекен стали победителями соревнований в двойках на шестом этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в латвийской Сигулде.

По сумме двух попыток немцы показали время 1:23.113. Второе место досталась латвийцам Оскарсу Гудрамовичу и Петерису Калниньшу (+0,363). Замкнули тройку призеров итальянцы Людвиг Ридер/Патрик Растнер (+0,695).

Лучшими из россиян стали саночники Владислав Южаков и Юрий Прохоров, показавшие четвертый результат.

Санный спорт
Кубок мира
Шестой этап
Сигулда (Латвия)
Мужчины. Двойки

1. Тони Эггерт / Саша Бенекен (Германия) – 1.23,113
2. Оскарс Гудрамович / Петерис Калниньш (Латвия) – 1.23,476
3. Людвиг Ридер / Патрик Растнер (Италия) – 1.23,808
4. Владислав Южаков / Юрий Прохоров – 1.23,912
...7. Андрей Богданов / Андрей Медведев – 1.24,102
...Александр Денисьев / Владислав Антонов (все – Россия) не финишировали

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