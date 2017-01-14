Саночники Эггерт/Бенекен победили в двойках на этапе КМ в Сигулде, Южаков/Прохоров – 4-е
Немецкие саночники Тони Эггерт и Саша Бенекен стали
победителями соревнований в двойках на шестом этапе Кубка мира по санному
спорту, который проходит в латвийской Сигулде.
По сумме двух попыток немцы показали время 1:23.113. Второе
место досталась латвийцам Оскарсу Гудрамовичу и Петерису Калниньшу (+0,363).
Замкнули тройку призеров итальянцы Людвиг Ридер/Патрик Растнер (+0,695).
Лучшими из россиян стали саночники Владислав Южаков и Юрий
Прохоров, показавшие четвертый результат.
Санный спорт
Кубок мира
Шестой этап
Сигулда (Латвия)
Мужчины. Двойки
1. Тони Эггерт / Саша Бенекен (Германия) –
1.23,113
2. Оскарс Гудрамович / Петерис Калниньш (Латвия) – 1.23,476
3. Людвиг Ридер / Патрик Растнер (Италия) – 1.23,808
4. Владислав Южаков / Юрий Прохоров – 1.23,912
...7. Андрей Богданов / Андрей Медведев – 1.24,102
...Александр Денисьев / Владислав Антонов (все – Россия) не финишировали