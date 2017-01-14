Мигель Данни: Если буду достаточно готов – не исключено, что сыграю в товарищеских матчах уже на первом сборе

Полузащитник «Зенита» Мигель Данни рассказал о своем самочувствии и готовности сыграть в товарищеских матчах на первом сборе сине-бело-голубых.

– Прямо сейчас я очень доволен. Из-за травмы я был вынужден пропустить семь месяцев, и вот наконец могу работать наравне со всей командой. Это приятное ощущение. Конечно, я пока не могу утверждать, что готов на сто процентов, но буду продолжать набирать форму и двигаться к своей цели – полному восстановлению. Самое важное, что я хорошо себя чувствую, колено в полном порядке, боль и легкий дискомфорт остались позади. Так что я рад вернуться в команду и тренироваться вместе со всеми.

– Могут ли болельщики рассчитывать, что вы появитесь на поле в одном из товарищеских матчей?

– Думаю, совсем скоро мы это обсудим с тренером. Надеюсь, у меня будет возможность сыграть, потому что мне нужно игровое время, чтобы набрать форму к официальным матчам. Если буду достаточно готов, не исключено, что болельщики могут увидеть меня в игре уже по ходу первого сбора, – сказал Данни в интервью клубному телеканалу «Зенита».

Напомним, португалец не играет с апреля 2016 года из-за третьего в карьере разрыва крестообразных связок на правом колене. Данни получил травму в матче чемпионата России против «Спартака» (5:2).

Подопечные Мирчи Луческу проводят первый сбор в Дубае с 11 по 22 января. В ОАЭ у «Зенита» запланировано шесть товарищеских игр. 14 января сине-бело-голубые встретятся с «Айнтрахтом» из Франкфурта, 16-го – с китайским клубом «Чанчунь Ятай», 17-го – с «Сохаром» из омана, 18-го – с венгерским «Видеотоном», а 19 и 20 января – с ташкентским «Локомотивом».