Кирилл Комбаров: Для меня деньги никогда не стояли на первом месте

Новичок «Арсенала» Кирилл Комбаров поделился впечатлениями от своей новой команды.

- Деньги для меня никогда не стояли на первом месте, в приоритете всегда держал футбол. Атмосфера в «Арсенале» - отличная. Уже приступил к тренировкам, начались серьезные нагрузки. Многих ребят в команде уже знаю, так что можно сказать, что с первого дня влился в коллектив, - рассказал Комбаров.

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Напомним, Кирилл Комбаров и голкипер Владимир Габулов подписали с «Арсеналом» контракты на полтора года.

Тульская команда занимает 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.



