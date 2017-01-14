Хет-трик Казакова принес победу «Адмиралу» в матче с «Йокеритом»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» на домашнем
льду в овертайме обыграл «Йокерит» со счетом 5:4.
В составе победителей Хет-трик оформил Максим Казаков,
забросивший также победную шайбу в овертайме и по разу отличились Виктор
Александров и Джонатон Блум, а у гостей забили Вилле Лаюнен, Ессе Йоэнсуу,
Чарльз Дженовей и Брайан О’Нилл.
Команда из Владивостока с 69-ю очками занимает восьмое место
в Восточной конференции, а «Йокерит» расположился на седьмой строчке на Западе,
имея в активе 75 баллов.
В следующем туре «Адмирал» 16 января примет минское «Динамо»,
а подопечные Юкка Ялонена в этот же день сыграют на выезде с «Амуром».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Адмирал - Йокерит - 5:4 О.Т. (2:1, 2:1, 0:2, 1:0)
Голы:
Лаюнен (Марьямяки, Талая), 5:04 (0:1). Александров (Казаков), 6:48 (1:1). Казаков (Блум), 7:13 (2:1). Блум (Саюстов, Александров), 21:26 (3:1). Казаков (Жафяров, Макаренко), 34:41 (4:1). Йоэнсуу (Регин, Геноуэй), 39:58 (4:2). Геноуэй (Регин, О'Нейлл), 44:57 (4:3). О'Нейлл (Йормакка), 46:43 (4:4). Казаков (Бартулис), 61:19 (5:4).
Место и дата
14 января 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция