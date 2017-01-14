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Хет-трик Казакова принес победу «Адмиралу» в матче с «Йокеритом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» на домашнем льду в овертайме обыграл «Йокерит» со счетом 5:4.

В составе победителей Хет-трик оформил Максим Казаков, забросивший также победную шайбу в овертайме и по разу отличились Виктор Александров и Джонатон Блум, а у гостей забили Вилле Лаюнен, Ессе Йоэнсуу, Чарльз Дженовей и Брайан О’Нилл.

Команда из Владивостока с 69-ю очками занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Йокерит» расположился на седьмой строчке на Западе, имея в активе 75 баллов.

В следующем туре «Адмирал» 16 января примет минское «Динамо», а подопечные Юкка Ялонена в этот же день сыграют на выезде с «Амуром».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Адмирал - Йокерит - 5:4 О.Т. (2:1, 2:1, 0:2, 1:0)

Голы:

Лаюнен (Марьямяки, Талая), 5:04 (0:1). Александров (Казаков), 6:48 (1:1). Казаков (Блум), 7:13 (2:1). Блум (Саюстов, Александров), 21:26 (3:1). Казаков (Жафяров, Макаренко), 34:41 (4:1). Йоэнсуу (Регин, Геноуэй), 39:58 (4:2). Геноуэй (Регин, О'Нейлл), 44:57 (4:3). О'Нейлл (Йормакка), 46:43 (4:4). Казаков (Бартулис), 61:19 (5:4).

Место и дата

14 января 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция

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