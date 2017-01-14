Хет-трик Казакова принес победу «Адмиралу» в матче с «Йокеритом»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» на домашнем льду в овертайме обыграл «Йокерит» со счетом 5:4.

В составе победителей Хет-трик оформил Максим Казаков, забросивший также победную шайбу в овертайме и по разу отличились Виктор Александров и Джонатон Блум, а у гостей забили Вилле Лаюнен, Ессе Йоэнсуу, Чарльз Дженовей и Брайан О’Нилл.

Команда из Владивостока с 69-ю очками занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Йокерит» расположился на седьмой строчке на Западе, имея в активе 75 баллов.

В следующем туре «Адмирал» 16 января примет минское «Динамо», а подопечные Юкка Ялонена в этот же день сыграют на выезде с «Амуром».

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